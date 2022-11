Efter TV 2's Pyrus-censur: Hvad med 'Matador'?

I sidste uge valgte TV 2 at skrotte julekalenderen 'Alletiders Julemand'.

Baggrunden for TV 2's beslutning var, at der i julekalenderen er scener, der 'indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås af især børn,' lød det fra Mette Nelund, der er konstitueret fiktionschef hos TV 2.

Kanalen henviste blandt andet til, at der i sangen 'Gi' mig guf og gi' mig godter', som vises flere gange fordelt over julekalenderens 24 afsnit, danser børn rundt klædt ud som flødeboller, mens de er malet sorte i ansigtet. Ud over Pyrus-julekalenderen har TV 2 sidste år genudsendt 'Brødrene Mortensens Jul' på TV 2 Play, hvor ordet negerboller ytres gentagne gange.

Nissen Pyrus alias Jan Linnebjerg. Foto: Christer Holte

Man skal dog heller ikke lede længe i arkiverne hos de øvrige tv-stationer for at finde film- og tv-serier, der indeholder elementer, man med nutidens øjne vil finde krænkende, upassende eller decideret racistiske.

Eksempelvis indeholder danmarkshistoriens vel nok bedst kendte og mest populære tv-serie 'Matador' en scene, hvor der bliver sagt: 'Så stop dog den fordrukne niggermusik!'

Scenen er fra afsnit fire, hvor Vicki kommer hjem til Korsbæk fra København med en rejsegrammofon og en jazzplade. Albert Arnesen bliver rasende og knækker pladen, mens han brøler 'Så stop da den fordrukne niggermusik!'

At der forekommer elementer i 'Matador', der kan virke ude af trit med de værdier og normer, vi har i 2022, er DR bevidste om. Alligevel er der ikke planer om at censurere eller redigere i den folkekære tv-serie.

- DR behandler hvert program og hver eventuel situation enkeltvis. Hvad angår 'Matador', er det fiktion – primært målrettet voksne og familier, der har forudsætningerne for at vurdere scenen i den rette ramme. Serien er et tidsbillede, der er med til at bevare vores kulturarv, og jeg synes ikke, det vil være rigtigt at redigere i et værk, som netop har til opgave at skildre forskellige perioder af Danmarks historie – på godt og på ondt, siger Lasse Bastkjær, der er direktør for Strategi og Kommunikation, til Ekstra Bladet.

I den klassiske dramaserie 'Matador' kommer Mads Skjern (Jørgen Buckhøj) til Korsbæk med sin søn, Daniel, og etablerer sig som manufakturhandler. Da serien blev vist første gang, lagde den gaderne øde. Foto: Rolf Konow /DR

Han tilføjer, at det i DR's optik er relevant at se på, om tv-indhold kan virke stødende.

- Jeg synes, det er helt relevant med debatten om, hvordan den forholder sig til de værdier og normer, der hersker i dag. Det er faktisk noget af det, de har kigget på i vores podcast 'Meget mere Matador'. Her er de både omkring krænkelser, korruption og alkoholindtaget, hvor der også sker ting i serien, som man nok ikke ville se i Danmark anno 2022. Generelt har vi det sådan, at om et stykke indhold virker stødende, det er noget individuelt og for os alle fuld af nuancer og afvejninger. Det er rigtig svært at sætte på en principiel formel, siger Lasse Bastkjær.

Hvis man har lyst til at se eller gense 'Matador' - inklusive druk, korruption og 'niggermusik' - kan alle 24 afsnit ses på DR's streamingtjeneste 'Bonanza'.

Hvis du vil vide mere om 'Matador' kan du læse mere om seriens 'hemmeligheder' her:

'Matador'-myte aflivet - vilde hemmeligheder afsløret

