Efter tv-ægteskab: Sådan går det i dag

Det var med en vis mystik, Michael og Christina forlod DR's kærlighedseksperiment 'Gift ved første blik'.

Da optagelserne til programmet sluttede, lod de eksperterne forstå, at de ville give deres tv-ægteskab en ekstra chancen udenfor kameraets søgelys.

Men da sidste episode blev vist på tv nogle måneder senere, var de meget fåmælte om, hvad deres status var.

Nu fortæller Michael Dalgaard Jensen for første gang, hvordan det gik parret.

- Det er rigtigt, at vi forblev gift, da programmet sluttede. Vi sagde til hinanden, at vi giver det en chance og ser, hvad tiden bringer. Men det gik bare ikke, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Parret havde flere udfordringer, men også hyggelige stunder. Foto: Snowman Productions

Ægteskabet holdt kun en uges tid mere end de fem uger, ægteparrene i programmet forpligter sig til at holde sammen.

- Vi var enige om, at det skulle slutte, og i dag har vi ingen kontakt til hinanden, og det har jeg heller ingen interesse i, at vi skal have. Beslutningen er truffet, og vi er meget forskellige. Vi kunne mærke, at det bare ikke ville komme til at gå, og vi er videre i vores liv hver for sig, siger han.

Hvad der var årsagen til den hurtige skilsmisse, vil Michael Dalgaard Jensen ikke komme nærmere ind på.

- Vi har lovet os selv og hinanden, at vi ikke vil gå i detaljer med, hvad der skete. Det, jeg kan sige, er, at der var så meget pres på, at man ikke når at gennemtænke tingene under optagelserne. Man er under pres 24/7.

Bruddet betyder, at 55-årige Michael Dalgaard Jensen i dag er single.

- Jeg har siden optagelserne mødt en kvinde, som jeg så i knapt tre måneder. Men det blev ikke til mere mellem os. Den klassiske - vil man det samme eller ej. Derfor blev det ikke til mere, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Micahel og Christina var meget forskellige, men gav ægteskabet og hinanden en chance. Foto: Snowman Productions

En kat, der får piskefløde

Han har fået masser af henvendelser fra kvinder på både Tinder og Facebook, fortæller han.

- De vil mødes med mig - og jeg har mødtes med nogle af dem en enkelt gang. Mere er det ikke blevet til. Nogen har jeg talt i telefon med, men kunne hurtigt mærke, at det ikke blev til noget. Kvinderne elsker programmet - som en kat, der får piskefløde. De vil gerne høre alt om programmet, men hvis det kun er derfor, de kontakter mig, stopper det hurtigt. De skal ville mig som mig og ikke, fordi jeg har været med i et tv-program. Det har jeg været ude for et par gange. Det gider jeg ikke, siger han.

Ikke desperat

Selvom Michael Dalgaard Jensen gerne vil finde en at dele livet med, så er han ikke desperat.

- Jeg skal ikke have en kæreste. Jeg vil hellere tage den med ro og se, hvad tiden bringer. Det kommer nok til mig, hvis det skal ske. Jeg har det jo godt. Jeg har mine to store drenge, mine forældre, min familie og gode venner. Hvis man møder den rigtige, møder man den rigtige - det sker, når det sker, siger han.

- Hvornår savner du en kæreste?

- Her i helligdagene kan jeg da godt mærke, at det kunne være dejligt at have en kæreste. Men igen - jeg har det rigtigt godt, understreger han.

Michael Dalgaard Jensen er netop nu ved at sælge sin lejlighed i Grauballe. Drømmen og planen er at flytte ind i centrum af Silkeborg.

DR søger nye deltagere til en endnu en sæson af 'Gift ved første blik'. Kom med bag kameraet på programmet lige her.