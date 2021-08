Efter tv-bryllup: Bekymret for bommerter

- Gud ved, hvad jeg har lavet af bommerter i programmet, siger Morten fra 'Gift ved første blik' til Ekstra Bladet.

Han tilføjer:

- Jeg har stået med fornemmelsen af, at hvad hvis jeg har sagt og gjort noget, som man kan komme efter mig for? Når jeg ser programmet, indrømmer jeg, at der nok ikke skulle hænge tøj til tørre på mit værelse, mens der blev filmet, og sengen kunne være redt bedre, men det er også bare sådan, mit værelse ser ud normalt.

45-årige Morten, der er blevet gift med Mette i andet afsnit, understreger samtidig, at han ikke har sagt eller gjort noget, han ikke kan stå inde for.

- Folk må kommentere det, de vil.

Morten er glad for at blive matchet med Mette. Foto: Snowman Productions/DR

Hun skal være køn

Et andet aspekt, der har fået selvstændige Morten til at få bekymringsrynker, er seernes reaktion på hans ønsker om, hvordan kvinden i hans liv skal se ud.

- Jeg giver meget udtryk for, at kvinden gerne må turde at vise sig frem og gøre noget ud af sig selv. Det kan også få nogen til at tænke, at det er det ultimative for mig - og det er det ikke. Men i min verden skal man have noget kønt at kigge på.

Morten er samtidig glad for, at Mette har ramt plet på alle punkter, hvad angår hendes fysik.

Og når han lægger meget vægt på kost, sundhed og udseende, hænger det også sammen med noget essentielt, forklarer han.

- Det handler ikke kun om udseende, men også om at få en hverdag til at fungere sammen.

- Hvis hun har lyst til at være en sofakartoffel og ikke lave en skid, og jeg hele tiden er aktiv, træner fire gange om ugen og løber 10-15 km, så hænger det bare ikke sammen.