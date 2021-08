Efter tv-bryllup: Derfor blev jeg bekymret

Allerede i første afsnit var Christina fra 'Gift ved første blik' bange for at blive for stor en mundfuld for sin mand

I aftenens afsnit mødte Christina og Michael hinanden for allerførste gang, da de sagde ja i 'Gift ved først blik'.

Men bruden tog det usædvanlige bryllup noget mere roligt, end den 54-årige brudgom fra Silkeborg.

- Det er enormt grænseoverskridende, siger Michael, der forsøger at få styr på nerverne, inden han skal se sin brud for første gang.

Og brudgommens nervøsitet sætter spor af bekymring hos 53-årige Christina fra Vejle, der allerede i første afsnit udtrykker skepsis.

Til Ekstra Bladet fortæller Christina, at hun var bange for at overvælde Michael.

- Mit førstehåndsindtryk af Michael var, at han så enormt sød og rar ud, men han så samtidig meget nervøs ud. Jeg kunne i løbet af dagen fornemme, at han ikke var helt så fremme i skoene som mig selv. Så jeg blev bekymret for, om jeg nu ville blive for stor en mundfuld for ham, siger hun og tilføjer:

- Jeg har nemlig brug for en mand, der en gang i mellem kan sige 'Christina, nu slapper du lige lidt af'.



Tager styringen

Som skolelærer og mor til tre er Christina vant til at tage styringen.

- Nu er det mig, der styrer dig, siger Christina til Michael i programmet, da parret øver sig på brudevalsen.

Men selvom Christina er vant til at være i kontrol, så valgte hun, efter flere år som single, at kaste sig blindt ud i jagten på kærlighed.

- Jeg har forsøgt mig med diverse dating-apps, hvor man swiper til højre eller venstre. Men man giver det ikke den tid og energi, det kræver at lære et menneske at kende, fortæller hun til Ekstra Bladet.

'Gift ved første blik' sendes torsdage klokken 20 på DR1 og kan ses allerede fra klokken 6 samme dag på DRTV.