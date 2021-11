Efter tv-exit: Fik kæmpe regning

Løgne flyver til alle sider i 'Robinson Ekspeditionen', og det er svært for deltagerne at gennemskue, hvem der er til at stole på.

Og i mandagens udgave af TV3-programmet blev det Laila, som måtte forlade ekspeditionen til ø-rådet. Det er niende gang, at Laila befinder sig i et ø-råd, og nu gik den altså ikke længere.

Selvom Laila først blev skuffet over at ryge ud, så fortæller hun til Ekstra Bladet, at lettelsen fulgte hurtigt efter.

- Der går faktisk ikke mere end et splitsekund, før man bare er helt vildt lettet, fordi det går op for en, hvad der venter. Nu kan man både få mad og et bad.

Og da Laila bliver stemt hjem i ø-rådet, går det op for hende, at det er hendes kærestes fødselsdag.

- Det første, jeg gør, da jeg kommer til hotellet klokken tre om natten, det er at ringe til min kæreste og sige TILLYKKE! Så han fik sig noget af et fødselsdagsopkald, griner Laila og tilføjer:

- Jeg når faktisk slet ikke at tjekke mit wifi eller noget som helst, for jeg har efterfølgende fået en telefonregning på næsten 3000 kroner.

Laila nåede at være med til ni ø-råd, før hun blev stemt ud af konkurrencen. Foto: Nent Group Danmark

Har været mig selv

På trods af, at det var en lettet Laila, der skulle vende hjem til Danmark, så er det bestemt ikke en oplevelse, hun ville have været foruden.

- Jeg har altid været draget af fysiske udfordringer, og det har simpelthen været så vildt og ligeså stort, som jeg drømte om.

Udover at skulle udfordre sin fysiske form, så har Laila også lært en masse om sig selv undervejs.

- Jeg meldte mig til programmet for at bevise noget over for mig selv og teste mig selv af som menneske. Og det var rart at komme hjem og vide, at jeg har været mig selv hele vejen igennem, og at jeg kan være mig selv bekendt, selv når jeg er presset til det yderste.

