Efter tv-program: - Det har været svært

Jannika og Nicklas fik noget af et chok, da 'Luksusfælden's økonomiske eksperter kunne fortælle dem, at de havde akkumuleret en gæld på 190.000 kroner.

De fik derfor et ultimatum: De måtte ændre deres vaner, hvis de skulle have styr på økonomien.

Parret brugte blandt andet for mange penge på fastfood, benzin og tatoveringer.

- Det har været svært at ændre vanerne, fortæller Jannika til Ekstra Bladet i dag.

Hun fortæller, at især fastfood-vanen var svær at slippe af med.

I programmet fik parret at vide, at Nicklas i gennemsnit spiste fire cheeseburger om dagen - hver dag. En imponerende statistik, der svarer til omkring 1460 cheeseburgere om året.

Nu går det bedre

Programmet blev filmet i oktober sidste år, og Jannika kan i dag fortælle, at det har hjulpet parret betydeligt at være med i 'Luksusfælden' - også på den længere sigt.

Jannika fortæller, at de nu har meget bedre styr på deres økonomi.

- Vi er faktisk begyndt at have penge til overs i stedet for at mangle penge, siger hun stolt.

Værterne på 'Luksusfælden', Mette Reissmann og Kenneth Hansen, kunne hjælpe parret med at skære 80.000 kroner af gælden. Foto: Viaplay Group

Jannika og Nicklas blev i programmet bedt om at ringe til deres familie og fortælle, at de ikke længere ville låne penge af dem.

- Det har været super rart, siger Jannika.

Hun fortæller, at det var en overordnet god oplevelse at være med i programmet, men at det var lidt mærkeligt at se sig selv på tv.