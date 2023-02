Efter tv-skandale: DR dropper udskældt app

DR dropper den app, som blev brugt til at afgive stemmer under Dansk Melodi Grand Prix lørdag. Derfor skal seerne udelukkende afgive deres stemme via sms under børnenes MGP, der løber af stablen nu på lørdag den 18 februar.

Det skriver DR i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet Ritzau.

Ekstra Bladet har tidligere onsdag forsøgt at få svar på, om DR havde løst problemerne med appen, og hvorvidt stemmerne er optalt korrekt under showet.

Flere læsere har nemlig henvendt sig til Ekstra Bladet, fordi de først fik kvitteringen for deres afgivne stemme dagen efter, altså om søndagen.

DR oplyste efter lørdagens kaotiske show ligeledes, at der ville iværksat en redegørelse, der skulle klarlægge, hvad der skete med appen lørdag. Ekstra Bladet har også spurgt til konklusionen på denne redegørelse.

DR's programansvarlige for Melodi Grand Prix, Erik Struve Hansen, fortæller til Ekstra Bladet, at der ikke var nogen økonomisk bagtanke med stemme-appens nedbrud

Rasende fans

Inden børnenes MGP lørdag aften har man på grund af tekniske udfordringer valgt at droppe appen helt.

Det skyldes, at der ikke er tilstrækkelig tid til at sikre, at løsningen fungerer efter hensigten inden lørdag.

Det var nemlig ikke sjovt at være Grand Prix-fan i Danmark i lørdags

Her leverede DR et af de mest skandaløse show i mands minde.

De otte artister gjorde, hvad de kunne og leverede fine præstationer. Men DR formåede at smadre showet med teknisk bøvl og en afstemning, der var så sort, at det var stort set umuligt at følge med.

- Jeg er i chok, sagde Morten Madsen fra Grand Prix-fanmediet Eurosong.dk til Ekstra Bladet.

- En ting er det tekniske bøvl, men ingen forstod jo reglerne. Det var et helvede at komme igennem. Det kan og skal DR gøre bedre og mere simpelt.

- Synes du, at DR skylder seerne en undskyldning?

- Ja, det synes jeg i den grad, sagde han.

Ekstra Bladet fik herefter DR til at lægge sig ned. Omend et ringe plaster af slagsen - for DR var på uforståelig vis stadig stolt over showet som helhed.

- Jeg vil gerne sige undskyld for de problemer, der var med appen. Jeg vil ikke sige undskyld for showet, for det var sindssygt flot, og de otte artister leverede et brag af et show, sagde programansvarlig Erik Struve til Ekstra Bladet.

