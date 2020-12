Efter tv-succes: Her er de ny deltagere

TV2-programmet 'Kærlighed hvor kragerne vender' er tilbage på skærmen i det nye år, og der er noget et leve op til

Succesraten var tårnhøj, da TV2 sidste år for første gang sendte dating-programmet 'Kærlighed hvor kragerne vender'.

Fire kærlighedshungrende sønderjyske mænd blev sendt på dates med at hav af lige så kærlighedssøgende kvinder.

Da kameraerne slukkede havde tre af de fire fyre fundet en kæreste, og flere af parrene er stadig sammen i dag.

Forelsket på fjernsyn: Sådan går det i dag

Både Søren Ole og Thomas har haft held til at lokke deres kærester til Sønderjylland, så mens Cecilie er flyttet ind hos Søren Ole, så har Thomas fået permanent selskab af Laura på landejendommen i Kiskelund.

Laura og Thomas faldt for hinanden under tv-optagelserne. Foto: TV2

Også Henrik og Anika blev kærester efter programmet, men deres forhold holdt ikke. De gik fra hinanden i efteråret.

Med to ud af fire par, der har fundet kærligheden i tv-programmet, er der noget at leve op til, når TV2 i begyndelsen af det nye år hjælper fire nye fyre med at finde den eneste ene.

Afvist i TV2-program: - Jeg blev snydt

Lokationen er i den kommende sæson flyttet fra Sønderjylland til Thy, hvor de fire nordvestjyder Mathias, Jonas, Christian og Peder forgæves har søgt efter kærligheden i deres landsbyer.

Så det er med at skrue charmen på for de fire singlefyre, når de bliver sendt på dates med en flok bypiger for rullende kameraer.

'Kærlighed hvor kragerne vender' har premiere onsdag 6. januar klokken 20.50.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mød de fire singlefyre

Mathias på 34 år er en flittig fyr, der bruger det meste af sin fritid på at hjælpe sine kammerater med byggeprojekter. Han har også benzin i blodet og kører motorcykel, og så drømmer han om at finde den rigtige pige og skabe sin egen lille familie.

Foto: Anders Brohus/TV2

25-årige Jonas elsker Thy og bor i sin mormors fødehjem, som han selv har sat i stand. I sin fritid roder han med biler, og så erkender han blankt, at han ikke er nogen stor kok. Hans følgesvend er hunden Alma, men han er klar til at dele sit hjem med andre end den.

Foto: Anders Brohus/TV2

Christian er 27 år, og han leder efter en kæreste, der vil bo sammen med ham ved Limfjorden og hjælpe ham med at indrette hans hus. Han sejler en del i sin egen båd og har fundet sit drømmehus - nu mangler kun drømmepigen.

Foto: Anders Brohus/TV2

Peder på 37 år arbejder som smed på havnen. Han savner tosomheden, og så vil han gerne dele sin kærlighed for naturen med en kæreste. Han kan være lidt af en vildbasse, siger han selv, og elsker at køre moutainbike.