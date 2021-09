Efter tvist med kongehuset: Tager konsekvensen

Smykkefirmaet Frederik IX Studios skifter navn til IX Studios efter en længere sag om, hvorvidt virksomhedens brug af billeder og tekstpassager, der relaterer sig til kongehuset, var lovligt indhentet.

I en pressemeddelelse fortæller firmaets direktør og stifter, Louise Mygind Andersen, at de efter en god dialog med kongehuset skifter brandnavnet.

På hjemmesiden hedder IX Studios dog stadig sit gamle navn, og da Ekstra Bladet fanger Louise Mygind Andersen over telefonen, fortæller hun, at hun endnu ikke ved, hvornår det bliver ændret.

- Vi ved ikke præcist, hvornår vi får det ændret, men vi forsøger at få det gjort hurtigst muligt. Vi regner med, at det bliver omkring årsskiftet. Det er ret omfattende, men vi er som sagt i god dialog med kongehuset, og vi forsøger ikke at træde nogen over tæerne, siger hun.

Louise Mygind Andersens virksomhed har oplevet enorm succes og er det seneste år vokset med 300. Pr-foto Rubisco Kommunikation

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kongehuset dog uden held.

Fokuserer på fremgang

I pressemeddelelsen fremgår det, at virksomheden nu vil fokusere på den fremgang, de har oplevet, og lægge tvisten med kongehuset bag sig for nu.

'Siden jeg var med i 'Løvens hule', har der i flere omgange været rejst spørgsmål omkring vores brandnavn. Jeg har aldrig ønsket at overskride grænser i forhold til Kongehuset. Så i respekt for Kongehusets generelle ønske om at lægge afstand til kommercielle interesser, har jeg selvfølgelig besluttet at ændre navnet på min smykkevirksomhed til IX Studios,' forklarer Louise Mygind Andersen i pressemeddelelsen.

Louise Mygind Andersen sagde nej til Jesper Buch, men fik i stedet Christian Arnstedt med som investor, da han kastede 400.000 kroner for ti procent af virksomheden. Dette har senere hen vist sig at være en god investering.

