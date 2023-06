Efter uheldig mail: Nu undskylder de

En enkelt mail fik tirsdag flere glade serie- og filmseere til at koge over, efter de fik besked på at hoste op med ti kroner ekstra hver måned for deres abonnement på HBO Max, hvor prisen ville gå fra 79 til 89 kroner om måneden.

En mail, der måske blev sendt lidt for hurtigt ud til brugerne.

Derfor undskylder streamingtjenesten i en ny mail onsdag.

Det er nemlig sådan, at der findes to forskellige slags abonnementer hos HBO Max.

Forkerte oplysninger

Streamingtjenesten gik i slutningen af 2021 ud med et slagtilbud, der lød på '50 procent rabat resten af livet' og dermed en pris på 39,50 kroner om måneden.

Og ifølge mailen, som samtlige brugere af HBO Max modtog tirsdag, så ville også denne slags abonnement stige til 89 kroner om måneden.

Det var derfor kun, hvis man tog skeen i egen hånd og undersøgte de nye priser, at man kunne se, at mailen slet ikke var henvendt til dem, der meldte sig ind i den gyldne kampagneperiode.

Og lykkeligvis for de utilfredse livstidsrabat-kunder var der bare tale om en misforståelse, og derfor undskylder streamingtjenesten og understreger, at abonnementet kun stiger med fem kroner om måneden - og ikke de knap 50 kroner, som det fremstod i den første mail.

Derfor bliver de nye priser for nye brugere 89 kroner om måneden, mens kampagne-kunder lander på 44,50 kroner.

