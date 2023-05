Efter vejr-kaos: Nu er deltagerne endelig i land

Grundet kraftige vejrforhold var holdet på 'Over Atlanten'-båden nødt til at omdirigere turen fra Lissabon til Azorerne. Nu er de i land

Efter drama, kaos og kraftigt uvejr er deltagerne af den kommende sæsons 'Over Atlanten' endelig kommet i land.

Det oplyser Warner Bros. Discovery Denmark i en pressemeddelelse.

Det er sket, efter kaptajnen blev nødt til at omdirigere turen. Planen var nemlig oprindeligt, at de seks kendte skulle hoppe i den røde atlanter-buks og træde i land i Lissabon.

Men vejret og skæbnen ville, at Jesper Bank, der er kaptajn på båden og OL-vinder, blev tvunget til at tage en anden beslutning.

- Min førsteprioritet som kaptajn er at sørge for, at alle kommer sikkert i havn. Det var min klare vurdering, at det ikke var forsvarligt at fortsætte turen gennem uvejret mod Lissabon, siger han i en pressemeddelelse.

Derfor har deltagerne netop fået fast land under fødderne på den portugisiske øgruppe Azorerne.

Skulle spændes fast

Havde båden fortsat ruten mod havnen i Lissabon, ville kendis-båden have mødt store udfordringer.

- Det ville have betydet, at flere skulle surres fast til køjen under dæk. Det var for selv erfarne sejlere blevet en meget hård tur, siger Jesper Bank.

- Det var godt, at vi befandt os tæt på Azorerne og ikke midt på Atlanterhavet.

De seks deltagere, der sejlede afsted 3. maj, er tv-vært Sarah Grünewald, Rosa Kildahl fra 'Den Store Bagedyst', musiker Branco, youtuber Rasmus Brohave, skuespiller Jonathan Harboe og kok Nikolaos Strangas.

'Over Atlanten' bliver sendt på Kanal 5, men premieredatoen er endnu ikke meldt ud.