Efter voldsomme beskyldninger: Nu er det helt slut

Det har eksisteret i 20 år, men nu er det slut. Helt slut.

Den sidste episode af 'The Ellen DeGeneres Show' er nu færdigoptaget. Det skriver tv-værten på sin Twitter-profil.

Hen over årene har Ellen, som også har været Oscar-vært to gange, interviewet nærmest alle kendte mennesker på kloden lige fra Britney Spears og Justin Bieber over Barack Obama til Justin Timberlake og Jennifer Aniston.

Talkshowet var i mange år særdeles populært med skyhøje seertal, og på overfladen virkede alt som fryd og gammen, når Ellen DeGeneres indbød til løs og ofte uformel pjattesnak med alverdens celebre mennesker.

Et overstadigt - ofte kvindeligt - publikum, der hujede og klappede og nev lidt i måsen på vejen, når f.eks. Channing Tatum pludselig småløb ned ad trappen.

Kendisser, der overraskede publikum med sin tilstedeværelse, som Ellen havde holdt hemmelig.

Kendte, der skræmte kendte i sofaen.

Ellen DeGeneres, der i samme sofa sad med ofte helt overstadige skuespillere, sangere eller andre stjerner, som kíndkyssede hende, krammede hende, lavede jokes, optrådte i overgearede sketch-indslag sammen med hende, donerede penge til højre og venstre, var med på den værste og generelt næsten altid virkede, som om der ikke var noget sted i verden, de hellere ville være end lige netop dér.

'The Ellen DeGeneres Show' var glimrende eksponering. Lige indtil det ikke var det længere.

Facaden krakelerede

For facaden krakelerede, da en en lang række medarbejdere bag kulisserne på showet for et par år siden stod offentligt frem og fortalte om et forfærdeligt og giftigt arbejdsmiljø, hvor de samtidig fremstillede showets altoverskyggende boss, Ellen DeGeneres, som en tyran, der hundsede med alt og alle og led af humørsvingninger bag kulissen.

Tre producere forlod showet, og efter den gigantiske shitstorm faldt seertallene drastisk, hvorefter det i fjor blev meldt ud, at Ellen DeGeneres ville pensionere sig i talkshow-sammenhæng og stoppe showet i 2022.

Ellen selv nægtede dog i samme moment, at hendes beslutning havde noget som helst med balladen at gøre.

Nu er den sidste episode af showet altså skudt til den 19. og sidste sæson, og det vil blive vist på amerikansk tv 26. maj.

'Da vi startede showet i 2003, eksisterede iPhonen ikke. Sociale medier eksisterede ikke. Det var ikke lovligt at blive gift som homoseksuel. Vi så verden forandre sig - nogle gange til det bedre, nogle gange ikke', skriver tv-værten og fortsætter:

'Uanset hvad der er sket, så har mit mål for showet altid været, at det skulle være et sted, hvor vi alle kunne være sammen og grine i en times tid. At være inviteret ind i jeres liv har været det største privilegium i mit liv, og det har bragt utroligt glæde. Tak. Tak. Tak', siger Ellen DeGeneres.