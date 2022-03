Efter voldtægtstiltale: Fjerner ALT

Streamingplatformen Discovery+ har fjernet samtlige sæsoner af 'Ex on the beach' og 'Singletown', hvor Teitur Skoubo indgår, efter han er tiltalt for voldtægt

Han var en prominent realitystjerne og indgik i flere programmer, men nu er Teitur Skoubo tiltalt for voldtægt, og det får tilsyneladende konsekvenser for hans tv-karriere.

I hvert fald har streamingplatformen Discovery+ valgt at fjerne flere sæsoner af de tv-programmer, som den energiske færing deltog i.

Helt konkret er det sæson seks af 'Ex on the beach' samt sæson et af 'Singletown', der er blevet slettet fra Discovery+.

Teitur Skoubo er siden sin deltagelse i programmerne blevet tiltalt for voldtægt i en sag, der fandt sted i Odense natten til søndag 28. november sidste år.

Her tog han og tre andre personer sammen hjem i en lejlighed, hvor planen var, at de skulle have sex to og to. Aftenen tog dog en drejning, som endte med, at Teitur Skoubo ifølge tiltalen voldtog den ene kvinde, og politiet blev derefter tilkaldt.

Teitur Skoubo nægter sig skyldig.

Sådan ser det ud, hvis man prøver at tilgå sæson et af 'Singletown'. Foto: Discovery Networks

Sådan ser det ud, hvis man forsøger at finde sæson seks af 'Ex on the Beach', hvor Teitur medvirkede. Foto: Discovery Networks

Et vidne, som var til stede i lejligheden, har siden fortalt Ekstra Bladet, hvordan kvinden spyttede blod, fordi hendes læbe var blevet flækket.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Discovery, at de har fjernet programmerne med henvisning til den verserende sag.

'Indholdet er taget ned til evaluering på grund af den igangværende retssag. Da det drejer sig om en igangværende retssag, kan vi ikke kommentere yderligere', lyder det fra Esben Elborne, kommunikations- og pr-chef i Discovery.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Teitur Skoubo, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse i skrivende stund.

