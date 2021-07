Efterladt i lufthavnen: - Det værste jeg nogensinde har oplevet

Efter flere ugers kamp om kærligheden kunne man følge med i det svære valg, da Danmarks første 'bachelor' skulle vælge sin udkårne i programmet af samme navn på TV 2 Play.

Casper Berthelsen valgte at give sin allersidste rose til Michaela, som glædeligt takkede ja under sydens sol på den græske ø Rhodos.

Men kærligheden brast.

Godt som de to turtelduer havde sat benene på dansk jord, var forholdet krakkeleret.

- Jeg blev efterladt i Kastrup Lufthavn, da vi kom hjem. Det var vitterligt noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet. At stå der og bare føle sig efterladt, fortæller Caper Berthelsen til Ekstra Bladet.

Alle kvinderne og holdet bag programmet var med på flyet hjem, men da flyet landede, fik Michaela efter Caspers udsagn benene på nakken og forsvandt.

Alt var fryd og gammen mellem Casper og Michaela på Rhodos. Foto: Lotta Lemche / TV 2

Sønderknust

- Jeg følte jo, at jeg havde givet mit hjerte væk, og at det bare blev sønderknust. Jeg tænkte bare: 'Hvad fanden sker der?', forklarer Casper, som stadig kan få det dårligt ved at tale om oplevelsen i lufthaven.

Casper stod og ventede i ankomsthallen i håbet om, at Michaela ville dukke op.

- Jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Der gik en time, hvor jeg stod og ventede og lige pludselig går det op for mig, at hun ikke var der. Hun svarede ikke på sin mobil og dukkede ikke op. Så måtte hun jo være taget hjem, ræsonnerede Casper sig frem til.

Men han håbede til det sidste.

Casper var i tvivl lige op til, at han skulle træffe sit endelige valg. Foto: Lotta Lemche / TV 2

- Da det så gik op for mig, at jeg ikke kom til at finde hende i lufthavnen, måtte jeg jo tage hjem alene. Så jeg hoppede på det sidste tog mod Aarhus, husker han.

Selvom det havde været utroligt hårdt at indse, at Michaela var smuttet fra lufthavnen, så ramte det for alvor, da Casper sad helt alene i toget mod smilets by.

- Da jeg stod i lufthavnen, var der stadig et lille håb, men i toget, hvor jeg bare skulle sidde i to-tre timer alene, blev det allerværst. Der sad jeg bare for mig selv, og jeg begyndte at tænke over, hvad der lige var sket, fortæller Casper og fortsætter:

- Jeg vidste ikke, om jeg skulle bryde ud i gråd og tudbrøle, eller om jeg skulle kaste op, forklarer han.

- Jeg græd mig selv i søvn Selvom det har været noget af en rutsjebanetur for den 32-årige bachelor, så kom han sig på trods af den hårde afslutning på det, som han troede, skulle blive hans livs eventyr. - Det tog tid at komme oven på igen. Jeg græd. Jeg kom hjem og græd mig selv i søvn de første nætter. Jeg følte ikke, det var fair. Jeg følte ikke, jeg havde fortjent det. Jeg synes selv, jeg er en flink fyr og ikke vil nogen noget ondt, siger han og tilføjer: - Jeg følte mig fuldstændig vraget. Dagen efter hjemkomsten fik Casper Berthelsen endelig hul igennem til Michaela, hvor de så talte i telefon sammen. - Hun indrømmede, at hun var taget hurtigt hjem, men hun forklarede, at hun følte, hun havde ventet på mig i lufthavnen, men at hun bare gerne ville hjem, og det kunne jeg jo ikke sige noget til. Hun har jo lov til at tage hjem, fortæller han. Men Casper ønskede inderligt at finde ud af, om de to kunne arbejde sig ud af det tillidsbrud, som han havde følt. - Jeg forsøgte at gå hende i møde og forstå hendes behov for at tage hjem, men jeg havde samtidig virkelig et behov for, at hun forstod, at jeg var blevet virkelig ked af det. Jeg havde behov for at mærke, at hun havde en empatisk side, men hun kunne altså ikke forstå, at jeg var blevet ked af det og såret over det. - Hvis hun ikke kunne hverken sætte sig ind i det eller forstå, hvor ked af det jeg blev, så deler vi bare ikke de samme værdier. Og så er vi ikke noget for hinanden. Derfor valgte Casper at afslutte forbindelsen mellem de to. - Jeg afsluttede den ved den samtale, for så har jeg ikke lyst til at være sammen med hende. Og vi har ikke set hinanden siden. Vis mere Vis mindre

Artiklen fortsætter under videoen ...

Tror på kærligheden

Trods den hårde tid efter optagelserne, har Casper ikke fortrudt sit valg.

- Jeg fortryder ikke de valg, jeg har gjort mig i programmet. Jeg stod i en situation på tidspunktet, hvor jeg handlede ud fra, hvad jeg tænkte og følte. Det synes jeg ikke, der er noget forkert i.

- Men med det sagt, så synes jeg, at det er megaærgerligt, at denne her rejse og det eventyr, jeg har været på, skulle ende på den måde.

- Jeg tror jo stadig på kærligheden, og at den er derude et sted for mig. Den var bare ikke lige ved det her eventyr, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt gentagne gange at få en kommentar fra Michaela, men hun er ikke vendt retur på vores henvendelser.

Louise, Stine, Kirstine og Uyen var de sidste fire kvinder, der måtte rejse fra 'Bachelor'-eventyret på Rhodos uden en sidste rose. I dag har flere af dem fundet kærligheden hjemme i Danmark i stedet.

I ekstra-programmet, der kan ses på TV 2 Play. fortæller Casper mere om forholdet til Michaela. Her har Michaela heller ikke ønsket at medvirke.

