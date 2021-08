Eilif fra 'Fede Forhold': - Vi elsker Frej

Det sidste afsnit i sæson tre af 'Fede Forhold' er løbet over skærmen, og her ser man, hvordan deltagerne virkelig har formået at smide en masse kilo i løbet af de sidste syv måneder.

Men for parret Eilif Hedelund og Tina Østergaard blev det til en noget andet rejse end forventet, da de i løbet af programmet valgte at afvige fra den kostplan, som kostvejleder Anne Seidelin havde fastlagt.

- Næsten bedre end sex

Ekstra Bladet har talt med Eilif, som især fik nok af alle de mange regler, der blev udstukket af kostvejlederen.

- Jeg følte ikke, at vi blev lyttet til. Det var en alt for kompliceret kostplan, der ikke tog hensyn til, at vi også skulle kunne overholde det, når programmet sluttede, fortæller Eilif Hedelund

Han understreger dog, at på trods af forskellighederne, så er kostvejleder Anne Seidelin utrolig dygtig til sit job.

Eilif og Tina smed henholdvis 17 og 16 kilo på syv måneder. Foto: DR // Morten Sønniksen

Vil fortsætte hos terapeut

Men heldigvis har det hele ikke været så skidt, at det ikke har været godt for noget.

Eilif og Tina har nemlig haft stor glæde af parterapeuten Frej Pahl.

- Det vi har fået allermest ud af i det her program, det har faktisk været Frej. Ham har vi simpelthen været så glade for, siger Eilif og tilføjer:

- Selvom det er svært at tage en mand seriøst, når han har hjemmestrikkede strømper på.

Parret havde aldrig før overvejet at gå i terapi, da det ikke var forholdet, som fejlede noget. Men i løbet af programmet fik parret øjnene op for fordelene ved at gå hos en parterapeut.

- Som Frej sagde til os: Nogle kører deres bil til service for rutinetjek, og andre gør det først, når bilen er gået i stykker. Det er det samme med parforhold, siger Eilif Hedelund til Ekstra Bladet.

Derfor vil Eilif og Tina gerne forsætte hos parterapeut Frej Pahl for at sørge for, at deres parforhold forbliver intakt.

- Det har vi tænkt os at fortsætte med, bare et par gange om året. Det er en super god måde at få forventningsafstemt med sin partner, uddyber han.