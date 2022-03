Eksen i forsvar: - Teitur er ikke en voldelig mand

Der hænger tunge anklager over hovedet på 'Paradise Hotel'-stjernen Teitur Skoubo.

Den 26-årige realitydeltager er tiltalt for både vold og voldtægt og skal forklare og forsvare sig i retten i Odense i maj.

Selv nægter Teitur Skoubo sig skyldig i de alvorlige anklager, og hans ekskæreste, Christel Trubka, der er kendt fra både ‘Paradise Hotel’, ‘Singletown’ og ‘Ex on the beach’, har også svært ved at forestille sig, at han kan have vold og voldtægt på samvittigheden.

Det fortalte hun fredag aften til Reality Awards, da hun ankom på den røde løber.

- Jeg har helst ikke villet blande mig, for det er ikke min sag, og jeg har ikke rigtigt noget med ham at gøre mere. Og jeg tænker bare, at hvad en der sker den dag, så krydser jeg da fingre for, hvem end, der skal krydses fingre for, sagde hun og fortalte, at hun var overrasket over anklagerne.

- Ja! For jeg kender Teitur, og han har et fucking godt hjerte. Men sådan nogle sager som den her skal man selvfølgelig tage seriøst, for der er jo også en anden siden af historien. Jeg synes, at man skal have begge historier op at vende, og så må vi se, hvad der sker.

Christel havde sin mor og sin lillesøster med til Reality Awards. Foto: Ritzau Scanpix

- Så du er tryg ved, at han skal i retten - netop så begge sider bliver hørt?

Ja. Det er jeg. Teitur er ikke en voldelig mand. Han har et godt hjerte. Han er sgu en god fyr.

- Har du talt med ham, efter sagen er blevet offentlig kendt?

- Jeg har jo vidst det længe, men det er ikke rigtigt noget, Teitur og jeg taler om, for Teitur og jeg taler ikke sammen på den måde. Så nej, jeg har ikke snakket med Teitur, sagde Christel Trubka, der til gengæld har talt med Teitur Skoubos nuværende kæreste, Terese Ovenberg. De to er nemlig gode veninder.

Ramt af situationen

- Hun er selvfølgelig også ramt af situationen. Det kan jeg godt forstå, og jeg tror ikke, at der er nogen, der kan sætte sig ind i det på nogen måde. Jeg er der i hvert fald for hende og støtter hende og vil være der for hende, for jeg elsker hende rigtig meget. Hun fortjener det bedste.

- Kommer du til at følge retssagen?

- Jeg kommer da helt sikkert til at skulle se, hvad udfaldet er. Og så tænker jeg jo bare rigtig meget på Teitur og Terese i denne her sag også. Det er jo dem, jeg har nærmest mig, men selvfølgelig står der også en pige på den anden side. Men jeg lader retten gå sin gang.

Hvordan tror du den ender, retssagen?

- Det jeg ingen idé om.