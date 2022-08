Ekskæreste afviser: Han har ikke brækket nogen arme

Inger Weile, der i flere år op gennem 70'erne var kæreste med Simon Spies, kan ikke genkende det billede, der bliver tegnet af Spies' seksuelle og til tider voldelige forhold til mindreårige piger i DR-dokumentarserien 'Spies og morgenbolledamerne'.

- Jeg tror personligt ikke, at han har brækket nogen arme, vor herre bevar mig vel. Det kan slet ikke være rigtigt. Jeg nægter at tro på det, siger hun til Ekstra Bladet efter at have set dokumentaren.

Inger Weile var i kæreste med Simon Spies, da hun var helt ung. Foto. Ole Steen

I den massivt omtalte DR-dokumentar, hvor Simon Spies' seksuelle og voldelige tilbøjeligheder sættes under kritisk lup, kommer det ellers blandt andet frem, at hvis han fik lov til at give pigerne tæsk eller brække deres arm, kunne pigerne få mellem 10.000 og 35.000 kroner.

- Han var jo sadist og masochist, så hvis du gik med til, at han måtte brække din arm, så fik du 10.000 kroner, fortæller Charlotte Nielsen i 'Spies og morgenbolledamerne'.

Til Ekstra Bladet har Carl Bjerredahl, der var ven af Simon Spies, også blandt andet fortalt, at Spies tæskede, det, som Carl Bjerredahl beskriver som, 'ludere ovre fra Kakadu', med bøjler.

Carl Bjerredahl, Simon Spies og Inger Weile i 1973. Privatfoto

Det er et billede, som Susanne Krage, tidligere luksus-escortpige, ligeledes tegner af rejsekongen i dokumentarserien.

Hun har ikke ønsket at uddybe over for Ekstra Bladet, men i 'Spies og morgenbolledamerne' fortæller Susanne Krage, at hun kendte en pige, der fik tæsk af Simon Spies for penge.

- Jeg kendte i hvert fald den ene pige, der indvilligede i det. Og fik en stor betaling for det, siger Krage i dokumentaren og tilføjer, at pigen måtte blive hjemme de næste otte dage.

Simon Spies sættes under kritisk lup i ny dokumentar. Foto: Teresa Bergqvist/Laud People

Missionærstilling

Men ekskæresten Inger Weile har altså midlertidig svært ved at forestille sig Simon Spies slå nogen.

- Jeg kan ikke forestille mig ham (Simon Spies, red.) slå nogen, hvorfor skulle han det? Alle pigerne rendte jo efter ham, siger Inger Weile.

Hun husker tværtimod en mand, der var både kærlig og blid, og som hun holdt meget af.

- Vores sexliv var dejligt, jeg elskede at gå i seng med Simon, og jeg kunne ikke få nok af ham, selvom det lyder mærkeligt. Han var så kærlig, og han ville bare have sex i missionærstilling, siger Weile og tilføjer:

- Jeg tror, at Janni Spies er den eneste ud over mig, som virkelig har holdt af ham. Jeg tror, de andre piger var fuldkommen ligeglade med ham.

Carl Bjerredahl, Simon Spies ven, fortæller, at Spies tæskede 'ludere ovre fra Kakadu' med bøjler

Stor kontrast

I 'Spies og morgenbolledamerne' kommer det desuden frem, at Spies ikke kun holdt sig til kvinder, der var over den seksuelle lavalder.

I dokumentaren fortæller blandt andet den dengang blot 14-årige Elise Andersen om, hvordan hun blev betalt 10.000 for en nat med Simon Spies.

- Det er bare en gammel, nøgen mand, der lægger sig oven på mig. Og det er faktisk lidt grimt at tænke på, ikke?, siger Elise Andersen blandt andet i dokumentaren.

Det kommer ligeledes frem, at hvis de unge piger nægtede at have sex med Simon Spies, så risikerede de at blive afskediget eller frosset ud.

De fleste af dem var oftest mellem 15 og 18 år gamle.

Ekstra Bladet har forsøgt at få flere af de kvinder, der medvirker i dokumentaren, i tale, men det har ikke været muligt.

Carl Bjerregaard, der var tætte venner med Simon Spies, fortæller, at man skulle spørge ‘formanden’ om lov til at lægge an på hans morgenbolledamer

Alle afsnit af 'Spies og morgenbolledamerne' kan ses på DRTV.