Ekspert advarer: Andre holder skarpt øje

Tech-analytiker vurderer, at den gyldne tidsalder for kodeords-deling er slut, efter at Netflix har stukket kniven ind og drejet den rundt hos folk, der med en kode fra en betalende bruger har set serier og film gratis

Hvis du har formastet dig til at låne en kode til Netflix af en anden person med henblik på at kunne se serier og film gratis, så har du formentlig fået en kedelig besked på din fladskærm for nylig.

Netflix er nemlig som flere gange beskrevet i nærværende medie i gang med at få stoppet abonnenter, der deler deres log on-oplysninger med andre. Det mister streaminggiganten således formuer på hvert år.

I disse uger rulles det nye tiltag ud på folks skærme, hvor den, der ejer kontoen, bliver bedt om at tage ejerskab over den.

Når det er sket, så vil folk, der forsøger at logge på samme konto udenfor ejerens husstand, blive bedt om at oprette sin egen konto og selv betale ved kasse et Adgangen til kontoen avises simpelthen.

Indtil videre har Netflix taget teten i opgøret mod kodeords-deling, men andre streaminggianter følger bestemt slagets gang nøje.

Det skriver Fox Business.

- Det ser ud til, at kodeord-delingens gyldne tidsalder er ved at slutte, udtaler tech-analytiker Pete Pachal ifølge mediet.

Advarer brugere

Han fortsætter:

- Epoken med abonnentvækst er næsten forbi. Den hurtige vækst i antal abonnenter er ved at blive udjævnet. Uanset hvilken streamingtjeneste, du er, får du ikke længere det samme antal nye abonnenter, så du leder efter mere indtægt fra dine eksisterende, siger Pete Pachal, der er CoinDesk-stabschef til Fox Business.

Han advarer desuden om, at hvis Netflix' nye tiltag bliver en succes, så kan andre konkurrenter implementere lignende strategier.

- Hvis det sker, tror jeg, at mange af de andre tjenester vil følge trop, for hvorfor ikke? Hvis du kan få flere indtægter fra dine eksisterende abonnenter ved at tage dette skridt, ville du gøre det, siger han.

Han tilføjer:

- Det er sjovt, at andre streamingtjenester ikke har været ude og stikke mere til Netflix. Men det nok fordi, de holder meget nøje øje med Netflix og om det, der sker med Netflix, rent faktisk virker i forhold til den vækst, man forventer, lyder vurderingen.