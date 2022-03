Ekspert om vanvids-forbrug: - Skamfuldt og tabubelagt at erkende

- Det er så skamfuldt at have dårlig økonomi, siger 'Luksusfælden'-eksperten Kenneth Hansen, der ærgrer sig over, at folk ikke griber ind i tide

De seneste seks år han Kenneth Hansen haft gældsplagede danskeres økonomi under sin store lup i håb om at kunne hjælpe dem ud af deres pengemæssige kvaler.

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' hjælper han i samarbejde med medeksperten Louise Fredbo-Nielsen den forgældede Jette fra Stubbæk i Sønderjylland, som blandt andet købte fem sofaer på et år, for penge hun ikke havde.

- Dette problem havde været så nemt at få styr på, hvis du havde gjort noget, siger Kenneth Hansen i afsnittet efter at have fremlagt de hårde realiteter for den 35-årige sønderjyde.

Det er ærgerligt

I et interview med Ekstra Bladet fortæller Kenneth Hansen, at netop det at bruge for mange penge på at pudse facaden med luksus og materielle goder, er meget typisk for deltagerne i programmet, som kæmper med deres økonomi.

- I bund og grund er det ikke så meget forskelligt fra så mange andre, vi har hjulpet, eller som har dårlig økonomi: Man sætter lighedstegn ved de materielle goder og lykke. Jeg synes, det er ærgerligt, at man laver den kobling, at man ikke kan være noget for sig selv eller andre, hvis man ikke har noget at vise omverden, fortæller den garvede ekspert.

Det sker, fordi man ikke vil erkende, at man har et problem, men i stedet skjule det, så ingen andre ser, hvor skidt det faktisk står til, mener Kenneth Hansen.

- De har svært ved at gå til erkendelse. Det er skamfuldt og tabubelagt at erkende, at man har et problem, siger han.

Jette drømmer om at have råd til at sende sin 13-årige søn på et efterskoleophold, men det er svært, når man har en samlet gæld på 408.000 kroner. Foto: Nent Group

Eksperten er ærgerlig over tendensen, fordi det oftest er her, problemerne for alvor tager til. Fordi det er så tabubelagt at erkende, man har rod i økonomien, er det også svært at spørge om hjælp i tide.

- Mange gange sker der det, at folk måske venter fem til ti år, før de beder om hjælp, fordi det er så skamfuldt at have dårlig økonomi. Og det er bare nemmere at løse de økonomiske problemer, hvis man får hjælp i tide, i stedet for at de mange gange bare vokser sig endnu større, fortæller Kenneth Hansen.

Det er også det, han mener med sin kommentar den 35-årige Jette fra Stubbæk, som faktisk - i modsætning til så mange andre deltagere - har bedt om hjælp, inden gælden voksede sig alt for stor. Da 'Luksusfælden' kommer hende til undsætning, skylder hun 408.000 kroner til 11 forskellige kreditorer.



Få knapper

Men også Jette kunne have løst sine problemer nemt, hvis hun havde været opmærksom på sin økonomi lidt tidligere.

- Hvis hun havde sat sig ned og kigget på sit forbrug for mad og diverse og flyttet rundt på det, så havde hun forholdsvis nemt kunne betale tilbage til dem, hun skyldte penge, og stadig leve et ganske fornuftigt liv, fortæller eksperten og slår fast:

- Mange gange er det nemlig slet ikke nødvendigt at skrue på så mange knapper, før økonomien går op.

Jette fra Stubbæk har ikke selv ønsket at stille op til interview i forbindelse med programmet.

