Eksperter i chok: Renoverede lejebolig for 250.000 kroner

Selvom Connie og Esben fra Struer får omtrent 60.000 kroner udbetalt hver måned, er gælden og udgifterne til de dyre vaner vokset dem fuldstændig over hovedet.

Det må de erkende i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden', hvor eksperterne Kenneth Hansen og Sesilie Munk-Stenderup gennemgår deres økonomi.

Parret skylder samlet 1.253.000 kroner til otte forskellige kreditorer, og særligt et kviklån, som Esben tog for år tilbage, giver dem udfordringer.

Danmarksrekord: Sælger sommerhus for 25 millioner

Eksperterne er dog også noget forundrede over deres tilgang til penge, og de sætter blandt andet spørgsmålstegn ved Connies valg om at renovere den lejlighed, hun boede i fra marts 2017 til august 2017, inden hun mødte Esben og flyttede sammen med ham.

- Du havde 250.000 kroner, men alligevel har du et billån og et lån til renovering af lejligheden - har du renoveret en lejet lejlighed for 250.000?, lyder det med et gisp fra Sesilie Munk-Stenderup i programmet.

Det bekræfter Connie, som også fortæller, at hun havde pengene fra sit tidligere ægteskab.

- Der må sidde en udlejer et sted og grine sin røv i laser over, at han har fået 250.000 kroner, siger en chokeret Sesilie Munk-Stenderup, og Kenneth Hansen tilføjer:

- Det er en vanvittig historie. Hold nu kæft.

Undervejs i programmet bliver gennemgangen for meget for Connie, og hun må forlade optagelserne kortvarigt i gråd. Foto: Nent Group Danmark

Connie skylder ved programmets start 23.000 kroner til forbrugslånet i forbindelse med renoveringen.

Derudover skal parret blandt andet afdrage 5000 kroner om måneden på Esbens kviklån, som er vokset fra 70.000 kroner til 169.000 kroner på fire år.

Foruden de dyre lån har parret ifølge eksperternes beregninger brugt 11.000 kroner om måneden på mad.

Om det lykkes 'Luksusfældens' eksperter at trænge igennem til Connie og Esben og hjælpe dem med at få vendt skuden, kan du følge i tirsdagens program på TV3 og Viaplay.

Boligpriserne er skudt i vejret, men er der grund til at tro, at det ændrer sig, eller kan du uden bekymring købe bolig nu? Ekstra Bladet har spurgt eksperterne (+).