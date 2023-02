Eksperter i vildrede: Dem skal du holde øje med

- Vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2023 er ...

Ja, det er endnu ikke til at vide. Og heller ikke bookmakerne tør spå om, hvem der ender med at kunne kalde sig vinder, når konkurrencen løber af stablen i aften.

Der er dog to, der lige nu er favoritterne til at tage trofæet med sig hjem i seng senere.

Det er færøske Reiley og de to islandske søstre Brynja Mary Sverrisdottir og Sara Victoria Sverrisdottir, der tilsammen udgør gruppen Eyjaa.

Afviser flerkoneri: Deler ikke kærester

- Vi har Reiley med 'Breaking My Heart' og Eyjaa med sangen 'I Was Gonna Marry Him' som de største favoritter. Men det er nu ikke kun fordi, det er gode numre: Det skyldes også, at det er de to sange, som flest danskere har spillet på som vindere i løbet af de seneste uger, hvor de har kunnet spille på Melodi grand Prix'et hos Danske Spil.

Sådan udtaler Danske Spils oddssætter Peter Emmike Rasmussen, som har sat odds på sangkonkurrencen de seneste mange år.

- Det må de sgu selv ligge at rode med

I bunden finder man selvsagt dem, som bookmakerne ikke tror så meget på.

Der er tale om Micky Skeel med 'Glansbillede' og Søren Torpegaard Lund med 'Lige her', der af de internationale bookmakere samlet bliver spået fem procents chance for at vinde.

Værre står det til hos Frederik Leopold og hans sang 'Stuck On You' og Mariyah LeBerg med nummeret 'Human', der ifølge bookmakerne hver har små to procents chance for at vinde.

Det tager de dog i stiv arm.

- Det må de sgu selv ligge at rode med. Alt kan ske. Jeg synes bare, det er fucking grineren at være med, lyder svaret fra Mariyah LeBerg, da Ekstra Bladet spørger hende til, om odds er noget, der påvirker hende inden konkurrencen.

Heller ikke hos Frederik Leopold lader det til at være noget, der går ham på:

- Jeg ved ikke, hvem bookmakerne er, og det er jo subjektivt, og de vurderer kun på sangen. Det er, hvad det er, jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det.

