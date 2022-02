Ekstra Bladet erfarer: Marzouk i modangreb

Omar Marzouk kærer den kendelse, der giver forfatter Sara Omar medhold i sagen om fogedforbud mod dokumentarfilm.

Dvs. at de tager kendelsen videre til næste retsinstans.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Sara Omar og hendes advokat Erik Nyborg ønsker ikke i øjeblikket at udtale sig.

Det er ikke lykkes Ekstra Bladet at få kontakt til Manyar Parwani eller hans advokat.

Sagen om optagelserne til dokumentaren om forfatteren bag den storsælgende bog 'Dødevaskeren', har været en stor rodebutik. Der har været iskold luft mellem instruktøren og forfatteren.

I det ene ringhjørne står den storroste forfatter Sara Omar. Hun anlagde søgsmål i Retten på Frederiksberg for at få nedlagt fogedforbud mod optagelserne.

I det andet ringhjørne står dokumentarens instruktør, Manyar Parwani, og filmens producer, komikeren Omar Marzouk, som kæmper mod et eventuelt fogedforbud.

Parterne står i hvert sit ringhjørne og påstår, at den anden lyver.

Hvis forfatteren Sara Omar stiller 250.00 kroner som sikkerhed inden 7. marts, vil Retten på Frederiksberg forbyde, at optagelser med hende foretaget af Omar Marzouk og Manyar Parwani må offentliggøres. Foto: Thibault Savary / Ritzau Scanpix

Grundlag for kendelse

I pressemeddelelsen fremgår det, at dommeren har lagt væk på, at Sara Omar har ret til at håndhæve ophavsretten.

'Ved afgørelse af sagen har retten fundet, at Sara Omar Maref har sandsynliggjort, at hun har retten til at håndhæve ophavsretten til optagelserne, idet hun har fået denne ret overdraget fra eneejeren og direktøren af det selskab, som retten har lagt til grund, at Sara Omar Maref oprindeligt indgik filmkontrakten med, og som efter rettens opfattelse har rettighederne til optagelserne.

Retten har desuden fundet, at Sara Omar har sandsynliggjort, at Omar Marzouk og Mohammad Parwanis adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud, og at hendes mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis hun henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse. Retten har herved navnlig lagt vægt på Omar Marzouk og Mohammad Parwanis tilkendegivelser både før og under sagen om, at de har til hensigt at færdigproducere og offentliggøre dokumentaren.

Hvis Sara Omar Maref senest den 7. marts 2022 stiller en sikkerhed på 250.000 kr., vil retten forbyde Omar Marzouk og Mohammad Parwani at offentliggøre eller viderebringe enhver billed- eller lydoptagelse af Sara Omar Maref foretaget af eller under instruktion af Mohammad Parwani i perioden fra den 30. januar 2018 til den 31. juli 2019.'