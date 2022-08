Ekstra Bladets chefredaktør nægter at undskylde

Chefredaktør Knud Brix mener ikke, at Ekstra Bladet skal undskylde for noget i Simon Spies-dokumentaren

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Knud Brix, erkender, at avisen gik alt for ukritisk til Simon Spies før i tiden

Pressen har et ansvar for at have været med til bygge Simon Spies op til den rejsekonge, han blev kendt som i 70'erne og 80'erne.

Det er tydeligt budskabet i dokumentarserien 'Spies og morgenbolledamerne', der retter et særdeles kritisk blik på Spies-grundlæggeren og hans omgang med meget unge piger, som han ifølge de medvirkende betalte for at dyrke sex med og udøve vold imod.

I dagens leder i Ekstra Bladet lægger avisen sig også ned og tager ansvaret for sin rolle i historieskrivningen om Simon Spies på sig.

'Historien om Simon Spies må skrives om. Hvilket vi ikke mindst her på Ekstra Bladet må erkende og tage del i. Ekstra Bladet var i Spies’ samtid et af de medier, der bragte flest ukritiske fascinationshistorier af hans sexistiske ledelseskultur (...). Vi er mange, der burde have vidst og handlet bedre,' lyder budskabet.

Og Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Knud Brix, erklærer sig enig i, at avisen bar en del af ansvaret for at gøre Simon Spies til den folkehelt, han var i medierne dengang.

- Den samlede presse og i særdeleshed Ekstra Bladet har været med til at kanonisere denne her festglade rejsekonge og har også nydt godt af det undervejs.

Ikke godt nok

Knud Brix mener også, at Ekstra Bladet gik alt for ukritisk til rejsemogulen og hans levevis tidligere.

- Man kan ikke bare affeje det med at sige, 'det var en anden tid', og derfor er vi nødt til at kigge indad og spørge, 'var Ekstra Bladets dækning dengang kritisk nok?', og nej, det var den ikke. Og der mener jeg, Ekstra Bladet må tage et selvopgør og sige, at det her ikke var godt nok.

Adspurgt hvorvidt Ekstra Bladet så har noget at undskylde for i opbygningen af Simon Spies og dermed være en medvirkende faktor i, at han levede, som han gjorde, med de kvinder, det nu gik ud over - ja, der rækker selvopgøret ikke til en undskyldning.

- Jeg mener ikke, det er Ekstra Bladets opgave at sige undskyld til de her ofre. Det er ting, der er foregået mellem Simon Spies og ofrene.

- Jeg vil til gengæld godt sige, at når vi ser på det her i dag, så ser det ud, som om vi har svigtet vores journalistiske opgave. For hvis det var så åbenlyst, burde man være gået mere kritisk til det.

Se interviewet med Knud Brix om Ekstra Bladets ansvar i forhold til at understøtte Simon Spies eskapader i videoen øverst.

