Eleverne flygter ikke

Skoleledelsen på Herlufsholm forventer, at elevtilslutningen næste skoleår vil lande på samme niveau som indeværende

Siden TV 2 for over en uge siden sendte dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', er det væltet frem med historier om den ellers så prestigefyldte kostskole. Alligevel forventer skoleledelsen på Herlufsholm ikke, at elevtilslutningen vil falde næste skoleår.

- Der er omkring 600 elever tilmeldt næste skoleår, det er ligesom indeværende skoleår og forventet, siger bestyrelsesformand for Herlufsholm, Torben von Lowzow, der dog ikke har det helt præcise tal.

En af de omkring 600 elever, der er tilmeldt næste skoleår, er prinsesse Isabella, der efter planen skal starte i niende klasse på netop Herlufsholm. Prinsesse Isabella følger dermed i fodsporene på blandt andet storebror prins Christian, der allerede er elev på skolen.

Også fætter prins Nikolai har slået sine folder på skolen. Han fik en advarsel på Herlufsholm for brud på alkoholregler.

Artiklen fortsætter under billedet . . .



Prins Christian er elev på Herlufsholm. Det er planen, at prinsesse Isabella også skal starte på kostskolen efter sommer. Foto:Keld Navntoft/Komgehuset

- Ulykkelig situation

Torsdag var Ekstra Bladet troppet op ved Langeline Pavillionen i København. Her var kronprins Frederik i forbindelse med det kommende klimatopmøde, der finder sted i november, æresgæst til en middag.

Her ville Ekstra Bladet gerne have svar på, hvorvidt det fortsat er planen, at prinsesse Isabella skal starte i niende klasse på Herlufsholm efter sommer, og om prins Christian skal fortsætte sin skolegang på kostskolen.

Men det fik vi ikke mulighed for.

- Det er en ulykkelig situation, som vi allerede har kommenteret på. Jeg har ikke yderligere at tilføje til det, lød det kort fra kronprinsen til den fremmødte presse.

Kronprinsparret reagerede i sidste uge på de afsløringer, der kom frem i TV 2-dokumentaren 'Herlufsholm hemmeligheder.'

'Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige', lød det blandt andet i en skriftlig udtalelse på kongehusets sociale medier.

Kun en enkelt elev har siden dokumentaren om Herlufsholm meldt sig ud, oplyser Torben von Lowzow. Den pågældende elev meldte sig ud, fordi vedkommende hellere ville HHX. Herlufsholm har kun STX.

Torsdag mistede Herlufsholm Skole og Kostskole sit første medlem af bestyrelsen efter den omdiskuterede TV 2-dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder'.