Ellen DeGeneres trækker stikket efter 17 år: Stopper tv-program

Ellen DeGeneres trækker stikket på sit populære talkshow, og den kommende 19. sæson bliver derfor den sidste af programmet.

Det bekræfter hun over for The Hollywood Reporter.

- Når du er en kreativ person, har du konstant brug for at blive udfordret - og hvor fantastisk, og sjovt, dette program end er, så er det bare ikke en udfordring længere, siger hun til mediet.

Tv-værten informerede ifølge mediet sine ansatte i går, og i programmet torsdag 13. maj får hun besøg af talkshowlegenden og vennen Oprah Winfrey, der skal diskutere nyheden med hende.

Det første afsnit blev sendt i 2003, og siden er mere end 3000 episoder løbet over skærmen.

Skandalesager

Ellen DeGeneres havnede sidste år i en sand shitstorm, da hun blev anklaget for chikane, racisme og trusler mod medarbejderne på hendes talkshow.

De mange anklager, som hun undskyldte i september sidste år, var dog ikke nok til at holde seerne interesseret, og i seertallene bragede efterfølgende ned.

- Jeg tager det meget alvorligt, og jeg vil gerne sige, at jeg virkelig er ked af det på vegne af de mennesker, der er blevet berørt, sagde hun under sæsonpremieren sidste år og fortsatte:

- Jeg ved, at jeg er i en position, hvor jeg er priviligeret, har magt, og med det kommer et ansvar. Jeg tager ansvaret for, hvad der sker på mit program.

Ellen DeGeneres med sin hustru, Portia de Rossi. Foto: zz/RE/Westcom/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

63-årige Ellen DeGeneres har siden 2008 været gift med den 15 år yngre Portia de Rossi.

Forud for de mange anklager var hun et af de mest populære ansigter på tv-fladen. Hun har flere gange været Oscar-, Emmy- og Grammy-vært, ligesom hun også har medvirket i flere forskellige tv-serier - både som sig selv og i andre roller.

I løbet af sin lange karriere har hun vundet 30 Emmy-priser, mens hun 20 gange har været på scenen og hente et trofæ til People's Choice Awards - hvilket ingen af har gjort bedre.

Ifølge Forbes placerede Ellen DeGeneres sig sidste år på en plads som den 12. bedste betalte kendis med en indtjening på 84 millioner dollars - godt 515 millioner kroner.