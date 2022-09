Elon Musk er IKKE imponeret!

- Tolkien vender sig i sin grav, lyder det fra Tesla-bossen, Elon Musk, der bestemt ikke er imponeret over verdens dyreste tv-serie

Det er tilsyneladende ikke gået multi-milliardæren Elon Musks næse forbi, at en anden amerikansk milliardær - Amazon-bossen Jeff Bezos - har kastet sig ind i kampen om de fantasy-glade streamingkunder.

I fredags var der premiere på 'Ringenes Herre: Magtringene', der er en stort anlagt tv-serie med udgangspunkt i Tolkiens kendte 'Ringenes Herre'-univers.

Indtil videre er de første to afsnit tilgængelige på Amazons streamningtjeneste 'Prime Video'. Herefter vil de resterende seks afsnit af første sæson blive vist de kommende fredage. I alt er der planlagt fem sæsoner.

En af de fans, der allerede er faldet fra efter de første to afsnit, er forretningsmanden og opfinderen Elon Musk. I to opslag på Twitter skriver han, at Tolkien må vende sig i sin grav.

Musk er tilsyneladende utilfreds med, at seriens hovedperson - elver-kvinden Galadriel - overskygger de øvrige karakterer og ikke giver plads til stærke mandlige karakterer som eksempelvis Aragorn fra de oprindelige bøger og filmatiserringer.

Med til historien hører, at Elon Musk og Jeff Bezos ikke altid har været på lige god fod med hinanden. Begge rigmænd har store ambitioner om at erobre verdensrummet og skændes ofte offentligt om, hvem der har de bedste raketter til formålet.

Elon Musk er ude med riven efter Jeff Bezos megasatsning. Foto: Ryan Lash/Ritzau Scanpix

På trods af Musks negative 'anmeldelse' har 'The Rings of Power' fået en god start på streamning-eventyret, og 25 millioner mennesker så med, da de to første afsnit fredag blev tilgængelige.

Forventningerne til forløberen til den populære 'Ringenes Herre'-trilogi har været ekstremt høje, efter at Amazon har kastet omkring 715 millioner dollars efter serien. Det svarer til godt 5,3 milliarder kroner.

