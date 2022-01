- En afskyelig situation

Nu varer det ikke længe, før der er premiere på serien om et af 1990'ernes hotteste kendispar.

2. februar bliver de første tre afsnit af 'Pam & Tommy' tilgængelige på Disney+, hvor seerne kan komme helt tæt på forholdet mellem Pamela Anderson og Tommy Lee - og især skandalen omkring parrets stjålne sexvideo.

I rollen som instruktør er Craig Gillespie, og han har haft en klar mission med serien.

- Vi har forsøgt at vise, hvor afskyelige situationen var, siger han ifølge Metro.

- Hvor medskyldige vi alle var som samfund, fordi vi dømte og slugte det hele råt, selvom det var noget dybt personligt, og det her var en stor mulighed at se tilbage på det med nutidens øjne. Hvordan vi på nogle måder har ændret os - og på andre måder slet ikke.

Instruktøren har masser af rosende ord om seriens forfattere, der har forsøgt at portrættere personerne på den meste empatiske måde - og det har de ifølge ham formået.

'Pam & Tommy' går tæt på Playmate og 'Baywatch'-stjernen Pamela Anderson og Mötley Crüe-trommeslager Tommy Lee, der blev gift i 1995 og skilt tre år senere.

Ikke mindst omhandler serien deres sexvideo, der blev stjålet og efterfølgende distribueret som et af de første eksempler på viral pornografi.

Lily James, som blandt andet har været med i 'Yesterday', spiller Pamela Anderson, mens Sebastian Stan fra 'The Falcon and the Winter Soldier' spiller Tommy Lee.

Også Seth Rogen er med i serien som Rand Gauthier, der distribuerede båndet og endte i en større konflikt med parret. Nick Offerman fra 'Parks and Recreation' spiller onkel Miltie, der hjalp til.

