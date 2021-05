- En hård tid for kvinder

Programmet 'Curlingklubben' på P3 var for tredje år i træk nomineret til en Zulu Award for bedste lyd, og endnu en gang løb de med prisen.

- Vi havde helt ærligt ikke regnet med at vinde, fordi vi er oppe imod nogen, som har et rigtigt arbejde... Men tak, sagde Christian Bonde mens han flere gange påpegede, at han simpelthen ikke havde forberedt en takketale, fordi han ikke regnede med at vinde.

Ekstra Bladets René Fredensborg var taget til KB Hallen for at blive klogere på årets show.

En hård tid

Maria Fantino havde dog noget på hjerte, da de modtog prisen.

- Det har ikke været den nemmeste tid for kvinder i mediebranchen, og derfor var jeg bange for, at jeg ved at fortælle min egen historie gjorde, at jeg ødelagde det ikke bare for mig, men også for Christian.

- Derfor er det ekstra fedt at vinde prisen i år, sagde Maria Fantino fra scenen.

Der var ikke meget selvtillid at spore i duoen, som absolut ikke troede på deres egne chancer, før de vandt. Foto: Anthon Unger

Ingen chance

Ekstra Bladet fangede duoen bestående af Maria Fantino og Christian Bonde på den røde løber forud for showet, og da havde de ikke den helt store tiltro til deres egne evner.

- Hvordan ser i jeres vinderchancer?

- Ingen! svarer Maria Fantino hurtigt, mens Christian Bonde ikke er meget mere positiv:

- Enormt dårlige.

De mener selv, at de var nomineret i en hård gruppe.

- Vi er oppe imod 'Genstart' og Sara Bro, siger de, mens de tydeligvis glemmer den største konkurrent om prisen, nemlig Ekstra Bladets 'Bandeland'. Men den lader vi ligge.

Fortsætter samarbejdet

Duoen var også nomineret til årets par, som de dog ikke vandt.

- Skal I fortsætte med at arbejde sammen for evigt? Bliver I de nye 'Monte Carlo'?

- 'Monte Carlo' ved jeg ikke lige, men vi snakkede om forleden, at med den måde vi laver vores program på nu, der vil vi teknisk set kunne lave det for altid.

- Altså vi startede med at være et ungdomsprogram, men vi er jo så priviligerede, at vi faktisk har fået lov at lave et program, som faktisk handler om observationer og om os, siger Maria Fantino.

De regner dog med, at de også skal lave ting hver for sig, selvom de gerne vil fortsætte med at arbejde sammen.

- Det kan godt være, vi ikke altid skal sende på P3 - på et eller andet tidspunkt bliver det også bare lidt ynkeligt, hvis vi bliver Jørgen de Mylius' alder og er på P3. Men så finder vi nok ud af at lave det på en anden måde, siger Maria Fantino, mens Christian Bonde indskyder:

- Ja, podcast er jo fremtiden.