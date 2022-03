Deltagerne ved dette års Reality Awards var ikke bange for at vise hud

Fredagsstemningen var lagt, da flere af realitydeltagerne trådte op på den røde løber letpåklædt ved dette års Reality Awards.

Realitystjernen Linea, der er kendt fra 'Bachelor', var troppet op i en gennemsigtig kjole, med frit udsyn til hendes bare bryster.

- Jeg har glædet mig til at have denne kjole på til et event, der var lidt ekstra, og så skulle det være i aften.

- En krop er en krop, og jeg er ikke bange for at vise den frem. Nipples er nipples, uanset om det er på en dreng eller pige, og jeg er ikke bange for at vise dem frem, siger Linea stolt til Ekstra Bladet.

Det skulle være ekstra

Linea var ikke den eneste realitystjerne, der var letpåklædt ved showet. Julie Bischoff, der er kendt fra 'Paradise Hotel' troppede op i et vildt outfit på den røde løbet.

Netstrømper og politiafspærrings bånd som top.

- Det er egentlig fordi, jeg skulle have en netkjole på, men så passede den ikke alligevel. Og jeg synes, der skulle være ekstra, og så blev det det her, siger hun med et grin. Hun vil dog ikke afsløre, hvor hun har politi-båndet fra.

- Jeg har lovet ikke at sige noget, men man må se det som et shout out til dansk politi, griner hun.

Frieri, bommerter og bar hud. Du kan se hele det vilde og vanvittige Reality Awards-show eksklusivt her på Ekstra Bladet.