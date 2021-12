Cynthia Nixon var i stor tvivl, inden hun sagde ja til at vende tilbage til 'Sex and the City'-serien tidligere på måneden

'Sex and the City'-universet fik nyt liv tidligere på måneden, da spinoff-serien 'And Just Like That' havde premiere.

Her vendte Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker og Kristin Davis tilbage i rollerne som veninderne Miranda, Carrie og Charlotte, men for førstnævnte var det ikke noget, hun bare sagde ja til med det samme.

- Det var en meget svær beslutning. Jeg troede virkelig ikke, at jeg ville gøre det. Jeg var noget modvillig, siger hun til Herald Sun.

Hun fortæller, at hun havde mange samtaler med sine to medhovedrolleindehavere og seriens skaber, Michael Patrick King, som hun stillede en række krav til.

Cynthia Nixon mener nemlig, at den originale serie fejlede i forhold til diversitet, og det skulle der laves om på, hvis hun igen skulle indtage rollen som Miranda.

- Jeg var forbløffet over, hvor meget alle lyttede, og hvordan vi arbejdede sammen for ikke bare at gøre huset i stand - men for at bygge et helt nyt hus, der både havde os, men også nye karakterer i, siger Cynthia Nixon.

Stolt af rollen

Selvom 'Sex and the City' ifølge skuespilleren manglede flere ting, så er hun lykkelig for, at hun blev en del af den.

- Jeg er meget stolt af den originale serie - selvom den til tider var tonedøv i forhold til race og køn - og det åbnede døren til så mange fantastiske roller for mig, at jeg spillede Miranda. Men jo længere jeg kom væk fra Miranda, jo bedre blev rollerne, fordi folk stoppede med at tænke på mig som den ene karakter.

- Men 'Sex and the City' gav mig min voksne karriere, og det vil jeg altid være taknemmelig for.

'And Just Like That' blev ramt af en større skandale, kort efter serien havde premiere. Chris Noth, der i både den originale serie og filmene spillede Mr. Big, er af en række kvinder blevet beskyldt for overgreb.