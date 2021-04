Peter Aalbæk mener, at særligt prisen til klipper Mikkel E.G. Nielsen ved årets Oscar-show vil få stor betydning for dansk film

Det var en rørt Peter Aalbæk Jensen, der sammen med Ekstra Bladets udsendte natten til mandag på Zentropa kunne fejre de danske triumfer ved årets Oscar-uddeling.

Der var da også kun rosende ord at hente fra film-bossen til de danske vindere.

- Det er så sensationelt, at selv en socialdemokratisk kulturminister burde vågne op af Tornerose-søvnen. Var det her dansk fodbold, så var der kørt en gaffeltruck ind nu med 500 millioner kroner. Nu får vi nok at vide, at 'ja, det går jo meget godt', lød det fra 'Ålen', der også kunne proklamere, at han var lykkelig over nattens hæder til danskerne.

Og særligt sejren i kategorien bedste klipper til danske Mikkel E.G. Nielsen har fanget Zentropa-stifterens opmærksomhed.

- Denne her er epokegørende. Bedste klipper er epokegørende - aldrig sket før. Vinterbergs nominering som bedste instruktør - aldrig sket før. De her kategorier er hardcore business - der er dollars på vej. Det er mastercategories. Det er en sensation uden sidestykke.

Mikkel E.G. Nielsen modtog natten til mandag som den første dansker nogensinde en Oscar for bedste klipning. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Noget af det mest grundlæggende

Samme holdning gør Peter Schepelern, som er filmlektor og har forsket i film i årtier, sig til talsmand for, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen efter Oscar-natten.

- Det er klart, at for det almindelige biografpublikum spiller det ingen rolle, hvem der har klippet en film, men at en dansk klipper vinder en Oscar, markerer endnu en gang vores meget lille lands filmmæssige betydning i filmindustrien i udlandet, siger han og fortsætter:

- Det betyder, at den dygtige Mikkels (E.G. Nielsen, red.) ordrebog bliver overtegnet i løbet af ingen tid nu her, men jeg vil sige, at for dansk film er Vinterbergs Oscar nok mere betydningsfuld, fordi filmen også siger noget om Danmark. Klipning har ikke på samme måde en national forankring.

Peter Schepelern er dog glad for at se, at klippefunktionen får den opmærksomhed og hæder, den fortjener i Danmark på baggrund af Mikkel E.G. Nielsens sejr.

- Det er selvfølgelig en dejlig ting i forhold til promovering og opmærksomhed om klippefunktionen i filmen, som jo er en ganske væsentlig ting. Man kan være sikker på, at instruktør og skuespillere ikke bliver ikke overset, og manuskriptet bliver også ofte bemærket. Men klipning er jo noget af det helt grundlæggende, og noget af det, der film til et helt særligt udtryksmedie.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mikkel E.G. Nielsen, som i øjeblikket er i Los Angeles, hvor han natten til mandag modtog sin Oscar-statuette.

