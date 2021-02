Endelig: - Alt kører på skinner

Optagelserne til 'House of the Dragon' begynder til april. Det bekræfter streamingtjenesten HBO Max, skriver Deadline.com.

- Alt kører på skinner, og vi er meget begejstrede, siger programchef hos HBO Max Casey Bloys.

'House of the Dragon' er baseret på George R.R. Martins fantasy-roman 'Ild & blod' og bliver en forløber til monsterhittet 'Game of Thrones', hvis ottende og sidste sæson havde premiere for to år siden.

Forfatter George R. R. Martin under indspilningen af 'Game of Thrones' i 2015. Foto: HBO

Handlingen kommer til at udspille sig 300 år før hændelserne i 'Game of Thrones' og vil være en blodig fortælling om kongedømmet Westeros fra dengang, Targaryen-slægten herskede over himmelrummet med deres drager.

- En af de gode ting ved 'House of the Dragon er, at det er en etableret historie, som leder op til 'Game of Thrones'-serien, og der er en masse forgreninger. Der er en mange muligheder og historier, der kan fortælles, siger Casey Bloys.

'Star Wars'-stjerne scorer hovedrolle

I forhold til rollelisten, er det blevet bekræftet, at blandt andet Paddy Considine, Emma D'Arcy og Matt Smith skal portrættere medlemmer af Targaryen-slægten.

'House of the Dragon' bliver i første omgang på ti afsnit og forventes at få premiere i 2022 på HBO.

