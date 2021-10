Endelig: Se klippet fra efterfølgeren til 'Game of Thrones'

Nu kan du langt om længe svælge i en teaser for den med spænding ventede 'Game of Thrones'-prequel 'House of the Dragon', der får premiere næste år

Det første smugkig på serien 'House of the Dragon' er nu landet fra streamingtjenesten HBO Max.

Det er den meget imødesete såkaldte prequel til den for længst afsluttede, men hos mange fans verden over særdeles savnede, 'Game of Thrones', der bredt bliver betegnet som en af de mest populære og bedste serier nogensinde i streaminguniverset.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Disse to hovedpersoner i 'Game of Thrones' er særdeles savnet, men nu er det tid til at lære nogle nye figurer at kende i seriens prequel. Foto: Macall B. Polay/Ritzau Scanpix

Udgivelsesmæssigt er der tale om en efterfølger, men reelt set kan man tale om en 'forgænger', idet 'House of the Dragon' foregår to århundreder før tronens fald i 'Games of Thrones' - deraf betegnelsen prequel.

Traileren varer lidt over et minut, og her får man det første unikke indblik i nogle af de personer, der skal bære serien.

Den har blandt andet Matt Smith, Olivia Cooke og Rhys Ifans på rollelisten.

'House of the Dragon' får efter planen får premiere på HBO Max næste år, og nu tænker du måske: 'Åh nej, jeg kan jo kun se HBO Nordic'.

Men frygt ej.

HBO Nordic bliver i slutningen af oktober 2021 til HBO Max herhjemme - nærmere betegnet 26. oktober.

Det kan du læse mere om her.