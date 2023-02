Endelig sker det: Sidste sæson lige på trapperne

Fans af TV 2's guldkalv 'Badehotellet' kan godt så småt begynde at glæde sig.

Til premieren på Bille August-filmen 'Kysset' kunne en af seriens stjerner skuespiller Anne Louise Hassing nemlig afsløre over for den fremmødte presse, at optagelserne er lige om hjørnet.

I næste uge modtager skuespillerne manuskriptet til de første tre afsnit, og Hassing, der spiller rollen som Therese Madsen i den populære serie, glæder sig ligeså meget som seerne.

- Vi ved ikke endnu, hvor stort et tidsspring, vi tager, men det er bare megaspændende, og jeg glæder mig enormt meget. Det føles egentlig ikke, som om der er gået et helt år, men det bliver fedt at se sine kolleger igen, siger hun og tilføjer:

- Og så har vi jo fået lov til at lave otte afsnit, fordi der har været tid til at skrive, så det bliver megafedt at lave en ordentlig finale.

55-årige Anne Louise Hassing har været med i 'Badehotellet' fra begyndelsen. Foto: Kenneth Meyer

Til spørgsmålet, om ikke det bliver vemodigt at skulle sige farvel til serien, der fik premiere for ti år siden, svarer Anne Louise Hassing dog:

- Lige nu glæder jeg mig bare til at komme i gang. Det er det, der fylder mest. Men når vi har sidste optagedag og skal sige rigtig farvel, så bliver det måske lidt mærkeligt.

TV 2 meddelte, allerede inden seriens skabere var gået i gang med at forfatte den kommende 10. sæson, at den ville blive et endegyldigt farvel til 'Badehotellet'.

Og selvom det var til stor ærgrelse for de mange fans, stod man fast hos TV 2.

