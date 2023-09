Endnu en dating-fiasko: - Der er måske ikke nok dybde i mig

Kim Zacho er ude af 'Landmand søger kærlighed' for andet år i træk. Sanne valgte ikke at invitere ham med hjem til gården, og derfor er han nu blevet fravalgt for anden gang på nationalt tv.

Ekstra Bladet har spurgt den garvede bejler, hvorfor det heller ikke lykkes denne gang:

- Jeg tror ikke, jeg er alvorlig nok til Sanne. Der er måske ikke nok dybde i mig, forstået sådan, at jeg sagtens kan have dybe snakke, men vi skal også huske at have det sjovt, fortæller Kim Zacho.

Kvinder i indbakken

Han synes dog ikke, at det gør mere ondt at blive fravalgt for anden gang. Selvom han har 'tabt' i programmet, så har han nemlig vundet opmærksomhed:

- Jeg har aldrig fået så meget opmærksomhed fra kvinder, som efter jeg var med i 'Landmand søger kærlighed'. Der er nogle stykker, som skriver til mig.

Men Kim Zacho er stadig single, og det ærgrer ham:

- Jeg tror, at jeg har det prædikat, hvor kvinder synes, at jeg er så sød og rar, og så ender det altid med at blive venskabeligt. Det er jo træls. Jeg synes da, at jeg er noget for de fleste kvinder, siger Kim Zacho og griner.

Til gruppedaten dyrkede Sanne og hendes bejlere såkaldt bungee fitness. Her står Sanne, som er landmanden, Kim bejler til, i front. Foto: Anders Brohus /TV 2

Ny strategi for kærligheden

Efter to deltagelser i 'Landmand søger kærlighed' vil Kim Zacho nu omlægge sin kærlighedsstrategi.

- Jeg fortsætter jagten efter kærlighed. Jeg har forsøgt netdating, men er kørt træt i det. Nu håber jeg, at der er nogen, som kunne få lyst til at skrive til mig, og ellers så tænker jeg, at kærligheden kommer, når man mindst venter det.

Til spørgsmålet om, hvorvidt han har tænkt sig at deltage en tredje gang i 'Landmand søger kærlighed', griner Zacho blot, inden han svarer:

- Ej, det kan jeg altså ikke. Så begynder folk at tænke 'ej den idiot, nu er han med igen'. Jeg gad godt gøre, som Linea (bejler fra forrige sæson, som nu blevet landmand og en af de ombejlede i denne sæson, red.), men så skal jeg købe en gård.

Du kan se 'Landmand søger kærlighed' hver tirsdag klokken 20 på TV 2. Du kan streame snigpremieren allerede nu på TV 2 Play.