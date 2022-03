Endnu en DR-succes: Solgt til udlandet

Det flyder nærmest over med datingprogrammer i dansk tv i disse år. Alligevel kan seerne - både herhjemme og i det store udland - tilsyneladende ikke få nok.

Ifølge det amerikanske medie Deadline er det danske datingprogram 'Vild kærlighed', der ikke engang har haft premiere i Danmark endnu, således blevet solgt til både Norge, Finland, Holland, Tyskland og Sverige.

I programmet, der får premiere på DR TV 10. april, bliver ti singler matchet i par, og parrene skal herefter sejle i ti dage på en tømmerflåde ned ad en af Sveriges længste floder.

Undervejs på rejsen skal de undersøge, om der opstår sød musik imellem dem.

Ifølge Deadline har produktionsselskabet bag 'Vild kærlighed', Magnify Media, også fået en bestilling på endnu en sæson af programmet i Danmark forud for premieren.

Minder om TV 2-program

Hvis programmet lyder bekendt, selvom det altså endnu ikke har fået premiere, kan det være, fordi det til forveksling kunne minde om TV 2-programmet 'Alene sammen'.

Her matches en række singler også i par, hvorefter de skal tilbringe ti dage sammen på en lille ø i den svenske skærgård for at finde ud af, om de kan finde kærligheden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DR, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

