Endnu en 'hvid' stemme afløses

Tv-serien 'The Simpsons' erstatter nu endnu en skuespiller for at øge repræsentationen i deres cast

Holdet bag tv-serien 'The Simpsons' annoncerede sidste år, at det skulle være slut med at lade hvide skuespillere lægge stemme til karakterer, der ikke er hvide, og den beslutning får nu konsekvenser for skuespiller Harry Shearer.

Ifølge flere medier - blandt andre The Hollywood Reporter - har han nu givet karakteren Dr. Julius Hibbert liv for sidste gang.

Rollen overtages fra og med episoden 'Wad Goals', der sendes 28. februar, af skuespilleren Kevin Michael Richardson.

Harry Shearer har været blandt castet i 'The Simpsons' siden showets begyndelse i 1989. Foto: Andy Kropa/Ritzau Scanpix

Harry Shearer, der blandt andet også lægger stemme til karaktererne Mr. Burns og Ned Flanders, har tidligere udtalt, at han ikke så noget problem i at spille noget, han ikke er.

Kevin Michael Richardson lægger blandt andet også stemme til karakterer i 'Family Guy' og 'The Cleveland Show'. Foto: Rob Latour / Ritzau Scanpix

- Jeg har et meget simpelt syn på skuespil. En skuespillers job består i at spille nogen, de ikke er. Det er opgaven. Det er jobbeskrivelsen.

- Jeg er ikke en rig ejer af et atomkraftværk. Jeg er ikke en troende kristen Bibel-læser, der bor ved siden af Homer. Jeg er ingen af de personer, har den 77-årige Shearer tidligere sagt til Times Radio.

Tidligere har 'The Simpsons' erstattet Hank Azaria, der spillede Homers kollega Carl Carlson, med Alex Desért.

Også Tress MacNeille, som spillede Kumiko Albertson, er blevet erstattet af Jenny Yokobori.

'The Simpsons' kører i øjeblikket på sæson 32. Den populære serie begyndte tilbage i 1989.