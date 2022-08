Endnu en Jussi-bog filmatiseres

Er du fan af de dramatiske og uhyggelige fortællinger fra Afdeling Q, så kan du godt begynde at glæde dig til februar 2024.

Her får endnu en film om den fiktive politiafdeling premiere i biografen.

I en pressemeddelelse fortæller Nordisk Film, at optagelserne til endnu en film baseret på Jussi Adler-Olsens kriminalromaner om Afdeling Q går i gang i begyndelsen af den kommende måned.

Helt præcis går de i gang med at filme thrilleren 'Den grænseløse' 5. september på Bornholm, i København og i Letland.

Det er Jakob Weis, der har skrevet manuskriptet til 'Den grænseløse', som instrueres af Ole Christian Madsen.

Læs også: Vilde fotos: Kom med i kulissen på ny 'Ringenes Herre'-serie

Annonce:

Hævn og magt

- 'Den grænseløse' er en tankevækkende og fascinerende thriller om hævn, magt og underkastelse. Men især også om menneskers grænseløshed. Og i en verden i dag, der på så mange måder aldrig har været mere grænseløs, bliver 'Den grænseløse' foruroligende nærværende og aktuel, siger Ole Christian Madsen og fortsætter:

- Jakob Weis har skrevet et nervepirrende, actionmættet og karakterstærkt manuskript baseret på Jussis bog. Og jeg har takket ja til at instruere filmen, fordi jeg synes, den har et stort potentiale til at blive en underholdende og vedkommende thriller med et uhyggeligt kig ind i en fascinerende og lukket verden, lyder det altså fra instruktøren, der allerede er godt i gang med forberedelserne til den nye film, der sender Afdeling Q til Bornholm hvor et gammelt mysterium om en død pige, hængende i et træ, vækkes til live og trækker tråde til en hemmelig solkult på øen.

Jussi Adler-Olsens 'Den grænseløse' blev en stor succes, da den blev udgivet i 2014 af Politikens Forlag. Alene i Danmark er den solgt i over 350.000 eksemplarer.

Se traileren til den seneste Afdeling Q film, 'Journal 64', her.

Læs også: Kæmpe galleri: Stripper-Simones liv i billeder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Der er grænser for, hvor hård sex man må have i 'Ex on the Beach'. Det fortæller Jeppe Bøg Risager i det nye afsnit af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app.