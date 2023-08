Endnu en 'Vild med dans'-profil droppet af TV 2

Når 'Vild med dans' fejrer 20-års jubilæum til efteråret, bliver det uden den professionelle danser Eugen Miu på holdet.

Det oplyser han i et opslag på Instagram, hvor han gør det klart, at han ellers havde regnet med et comeback til programmet.

'Åh, sikke en trist besked, jeg fik i går. Der er desværre ikke plads til mig i denne omgang af 'Vild med dans'. Jeg havde glædet mig utrolig meget til at lave en sæson mere og vise jer alle, hvad jeg havde at byde på, men sådan skulle det ikke være i år,' skriver han i opslaget.

Eugen Miu er ikke en del af den kommende sæson af 'Vild med dans'. Foto: Henning Hjorth

Vil gerne igen

Eugen Miu deltog i seneste sæson for første gang i det populære danseprogram. Her var det musicalstjernen Andrea Lykke Oehlenschlæger, han svingede omkring på gulvet, inden de røg ud som det andet par.

Han håber på, at han til næste år får en chance mere.

Annonce:

'Jeg var supertaknemmelig for at få lov til at være med sidste år og blive en del af 'Vild med dans'-familien, og jeg kommer til at savne jer helt vildt!' skriver han og tilføjer:

'Jeg håber på en sæson 21, og at der måske er plads til mig igen der. Jeg hepper fra sofaen og glæder mig til at se alle mine søde dansekollegaer give den gas. Håber, vi ses igen til næste år!'

Til Ekstra Bladet skriver Eugen Miu i en besked, at han glæder sig til alligevel at tage en tur forbi 'Vild med dans'-studierne som gæst, men at han ikke har yderligere kommentarer.

'Jeg håber på at kunne være med igen og ønsker alle mine dejlige dansekollegaer pøj pøj, og så glæder jeg mig til at se dem, når jeg nu skal ind og se dem som gæst,' skriver han.

Andrea Lykke Oehlenschlæger og Eugen Miu måtte forlade 'Vild med dans' som det andet par i sæson 19. Foto: Henning Hjorth

Også vraget

Torsdag aften meddelte den mangeårige 'Vild med dans'-profil Michael Olesen, at han var blevet vraget af TV 2 forud for jubilæumssæsonen.

Annonce:

'Jeg havde virkelig glædet mig til at fejre dette fantastiske program og alle de mennesker, som har været med til at forme det både foran og bag kameraet. I er så megaseje og dygtige, og jeg er så taknemmelig for, at jeg har fået lov til at arbejde sammen med alle jer i 15 sæsoner!!' skrev han i den forbindelse.

Hvem man kan glæde sig til at se på skærmen til september, har TV 2 endnu ikke løftet sløret for.

Ekstra Bladet har dog erfaret, at både realitystjernen Mette Sommer og tidligere folketingspolitiker Özlem Cekic er med på holdet af kendte nydansere.

Er du nysgerrig efter at vide, hvad nydanserne tjener, når de kridter danseskoene? Så læs mere her.