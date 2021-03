Til sommer er der premiere på den nye og ottende sæson af 'Klovn'.

Frank Hvam og Casper Christensen havde ellers lagt deres populære og pinlige 'Klovn'-figurer, Frank og Casper, mere eller mindre i graven, da de i 2020 lavede filmen 'Klovn - The Final'. Den skulle have været afslutningen på 'Klovn'-æreaen og det drengerøvs-univers, de har skabt de seneste 16 år.

Overrasker: 'Klovn' vender tilbage

Men, som Ekstra Bladet skrev i starten af året, er makkerparret gået i gang med optagelserne af den nye sæson. Og 'Klovn'-fans kan godt glæde sig.

Der er endnu mere 'Klovn' på vej.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger drejer dig sig om et ekstra juleafsnit om Frank og Casper, der er i støbeskeen.

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Casper Christensen hemmelighedsfuldt.

- Men jeg kan da sige så meget, at Frank og jeg totalt er holdt op med at sige, at der ikke kommer mere 'Klovn'. Vi elsker at lave det, og vi ryger lige ind i det med det samme. Det er svært at stoppe, erkender han.

Nu er de i gang

Casper Christensen har tidligere fortalt, hvorfor han og Frank Hvam har ombestemt sig i forhold til at lave mere 'Klovn' efter film-finalen.

- Det handler om to ting. For det første har vi det utroligt sjovt, når vi laver 'Klovn', og for det andet var det så uforløst at lukke universet ned, da filmen blev taget af sidste forår, sagde Casper Christensen i en pressemeddelelse i januar.

'Klovn - The Final' fik aldrig lov at leve sit liv fuldt ud i biografsalene, da coronaepidemien lukkede de danske biografer i marts 2020.

- Egentlig meldte vi kun ud, at det var den sidste film. Med en sæson otte er vi også stille og roligt gået i gang med at lukke serieuniverset. Vi satser på at gøre det med manér, lød det fra Frank Hvam i pressemeddelelsen i januar.

Sæson otte af 'Klovn' kan ses på TV2 Play fra 6. juni. Det afslørede Casper Christensen fredag med dette opslag på Instagram.

