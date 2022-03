Er det slut?

Fans af 'Badehotellet' kan i disse dage godt være en smule bekymrede.

Ifølge det anerkendte filmmagasinet Ekko er seriens femte afsnit i sæson ni nemlig det sidste, der kommer fra 'Badehotellet'.

Det har magasinet fået bekræftet af flere kilder.

Men er det nu også helt rigtigt?

I speaken for det seneste afsnit, der allerede nu kan ses på TV 2 Play, lyder det, at der er tale om et 'sidste afsnit af 'Badehotellet' i denne omgang'.

TV 2's fiktionschef Katrine Vogelsang har ikke ønsket at be- eller afkræfte Ekkos historie over for mediet.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med TV 2, men det har ikke været muligt.

På samme måde har seriens forfatter Stig Thorsboe også udtalt sig om, at han ikke kan sige noget før mandag 7. marts klokken 8, hvor TV 2 officielt melder ud om seriens fremtid.

I en sms til Ekstra Bladet skriver han: 'Om Ekkos forudsigelser er rigtig eller forkert vil fremgå af TV 2 i morgen'.

Slet ikke klar

Men hvis man skal tro seerne af den populære serie, er de bestemt ikke klar til at sige farvel til 'Badehotellet'.

Det fremgår tydeligt af de over 500 kommentarer, magasinet har fået på artiklen om, at det skulle være sidste sæson.

'Nej i mener da ikke at det er slut, det magter jeg ikke..... Der er så meget oplagt til en 10 sæson og jeg har et godt bud på hvad den skal handle om, den kan ikke slutte sådan', skriver en.

'Det kan I ikke mener, I "skylder" os nogle afsnit fordi de sidste sæsoner har været så korte - og vi er nødt til at få bundet en pæn sløjfe på de uafklarede punkter. Sæt i gang!'

'Det var da en trist nyhed, og så lige på en søndag, i en tid hvor alt er så trist. Håber virkelig De fortryder og ombestemmer sig'.

Du kan se det sidste afsnit af 'Badehotellet' på TV 2 mandag eller på TV 2 Play.