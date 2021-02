- Er du helt åndssvag?

Thomas Blachman proklamerede i fredagens 'X Factor', at en af Oh Lands deltagere meget vel kan gå hen og vinde

'X Factor'-dommer Thomas Blachman er fire gange i programmets historie løbet med sejren, og skal man tro hans kontante udmelding i fredagens første live-program, er han nu klar til at give trofæet videre.

I hvert fald kunne den garvede dommer efter den 15-årige Luccas optræden proklamere, at Oh Land nok stod til at vinde programmet med sin unge kategori.

En udmelding, der glæder Nanna 'Oh Land' Fabricius, som endnu har til gode at føre en deltager til den eftertragtede finale.

- Jeg håber da, han får ret. Jeg synes, han har god grund til at sige det, for jeg synes fandeme, de leverede. Så jeg er bare super glad for at få den form for ros, for det synes jeg faktisk de fortjener, siger Oh Land, da Ekstra Bladet taler med hende over telefonen.

Lucca Dahl Nordlund synger Rihanna til Oh Lands bootcamp

Fan af Blachman Lucca, som gav anledning til Blachmans udmelding, jubler over den ros, hun modtog. - Det kom meget bag på mig, det Blachman sagde. Det var virkelig fedt, og jeg blev virkelig glad, siger hun og tilføjer: - Jeg har været fan af Blachman hele mit liv, det er ikke nogen hemmelighed. Så det er lidt vildt at stå foran ham og få den kommentar. Vis mere Luk

Har førertrøjen

Selvom også bookmakerne deler Blachmans umiddelbare overbevisning om, at en af Oh Lands unge kvinder ender på sejrsskamlen, er han ikke helt så skråsikker efter programmet.

- Med fare for at stresse hende, så siger jeg hun skal vinde, det er jo altid stressende, når folk siger sådan noget, for så skal man virkelig tage sig sammen. Så i virkeligheden psyker jeg hende bare lidt, siger han og tilføjer:

- Men hun har nogle sindssygt gode sangerinder, det må man give hende. De har helt klart førertrøjen på, og så må vi se, hvad der sker.

15-årige Lucca fik stor ros af dommerne. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

- Så du har ikke givet op endnu?

- Er du da sindssyg - nej! Er du helt åndssvag? Vi skal bare lige finde tonen i panelet. Den der tone, der lever, og hvor man kan uddybe og raffinere, siger han.

Om både alle Oh Lands og Blachmans deltagere klarer sig videre i 'X Factor', kan du se fredag på TV2 og TV2 Play.

