Er du vimmer en forvandling

Første trailer og plakat til den kommende film om Flemming Bamse Jørgensen er netop blevet offentliggjort, og de viser en Anders W. Berthelsen i storform og fuldstændig uigenkendelig som den danske hitmaskine. Se bare herunder og i traileren øverst.

Anders W. Berthelsen som Bamse og Johanne Louise Schmidt som hans hustru Käte Jørgensen på plakaten for den kommende film om Bamse. Pr-foto

Udover den fysiske transformation står Anders W. Berthelsen også selv for fremførelsen af sangerens mange hits, der blandt andet tæller 'Vimmersvej', 'Hvorfor går Louise til bal?', 'I en lille båd der gynger' og 'Tænker altid på dig', som han i 1980 vandt Dansk Melodi Grand Prix med.

'Bamse' bliver beskrevet som et feelgood-drama.

'Som så mange andre er jeg vokset op med Flemming Bamse Jørgensens musik og stemme.'

'Men hans livshistorie kendte jeg ikke før, og her blev jeg virkelig ramt. Hans kamp for at få lov til at være her og høre til er meget rørende og vedkommende. Og jeg er meget beæret over at få lov til at fortælle hans historie og går til det med den dybeste respekt', udtalte Anders W. Berthelsen i forbindelse med offentliggørelsen af filmen.

'Bamse'-plakaten i sin helhed. Pr-foto

På rollelisten findes også Johanne Louise Schmidt som Bamses hustru Käte, Lars Ranthe som manageren John Madsen, Henrik Birch som Flemmings far samt Signe Egholm Olsen, Brian Lykke og Charlotte Bøving i øvrige markante roller.

Bo Hr. Hansen har skrevet manuskriptet, mens Henrik Ruben Genz har instrueret.

'Her er ingen rocklegendeklicheer om alkohol, stoffer, letlevende damer og smadrede hotelværelser. Her går mennesket og musikeren Flemming Bamse Jørgensens op- og nedture hånd i hånd med wienerbrød, kakaomælk, en hjemmegående kone og to børn, som han elsker.

'Bag den store sangers folkekære facade, er det historien om det svigtede barns frygt for at blive kasseret igen og igen. Det er den evige stræben efter accept og anerkendelse, især fra sin far, der driver dramaet. Det er det alment genkendelige, der gør fortællingen om legenden Flemming Bamse Jørgensen nærværende, underholdende og rørende', har Henrik Ruben Genz udtalt.

Flemming Bamse Jørgensen var en del af den danske musikscene i over 35 år. Han døde 1. januar 2011 som 63-årig.

'Bamse' har biografpremiere 25. august.