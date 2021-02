Nikoline fik fredag kritik for at være for sukkersød. Det tager hun dog med ophøjet ro

Fredag aften indtog en spændt Nikoline Steen Kristensen 'X Factors' livescene for første gang.

Her fremførte hun sangen 'Vi er ikke kønne nok' af Katinka, og den præstation høstede stor ros fra de tre dommere.

Ifølge Blachman var der dog en ting, Nikoline skulle passe på med: At blive for sukkersød.

Blandt seerne var der da også flere, der mente, at Nikolines optræden blev lige til den søde side.

'Er MGP ikke først i morgen', skrev en for eksempel med henvisning til børnenes MGP, der afholdes lørdag, mens en anden fortsatte:

'Det bliver lige lidt for sukkersødt til mig'.

Netop udmeldingen om, at hun skal passe på med at være for sukkersød, var 17-årige Nikoline ikke overrasket over, da Ekstra Bladet fangede hende over telefonen efter fredagens liveshows.

- Det overrasker mig ikke, for det har jeg hørt før, siger hun og fortsætter:

- Men jeg er enormt tilfreds med det, jeg gik ind og viste. Og jeg synes ikke, det var så sukkersødt og slet ikke MGP. Jeg håber bare, at der var nogle, der fangede mit budskab derude. Med sangen vil jeg jo gerne sige, at man skal slippe alle de hårde forventninger til sig selv og bare springe ud i det. Det er noget, jeg selv øver mig meget i - at være ligeglad med hvad andre tænker.

Nikoline er meget glad og stolt over sin præstation. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Nikoline nød i den grad at stå på 'X Factor'-scenen, og da Ekstra Bladet talte med hende efter fredagens liveshows, havde hun svært ved at skjule sin begejstring.

- Jeg vil sige, at jeg er rigtig stolt af mig selv. Jeg nød det virkelig, og jeg var i det, og jeg tænkte ikke på alle mulige andre. Jeg følte momentet så meget. Det var meget stort, og jeg er meget stolt.

- Hvordan har du det med, at mange folk pludselig har en mening om dig på godt og ondt?

- Jeg vil sige, at det har været noget af det, der har været sværest. Det er, når folk skriver sådan nogle ting. For normalt kan man møde mennesker og se hinanden i øjnene og danne et indtryk, siger hun og fortsætter:

- Her dømmer de kun ud fra, hvad de ser på skærmen. Men det ændrer ikke noget hos mig. Jeg vil bare fortsætte med at være mig selv. Det er det vigtigste for mig.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Hvordan det går Nikoline videre i 'X Factor', kan du blive klogere på på fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

