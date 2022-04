Erkender: - Ekstremt tungt

Martin Jensen har nydt årets sæson, men nu er han klar til at tage en pause

- Det har været en ekstremt tung sæson, fortæller Martin Jensen efter dette års 'X Factor'.

Den unge dj har i år brugt rigtig lang tid på at arbejde med sine deltagere, og det har ikke efterladt meget tid til egne projekter.

- Jeg har jo brugt tre-fire måneder på det her, hvor jeg ikke kunne lave mit eget. Nu har jeg heldigvis en ny single, der snart kommer ud, men jeg har brug for også at lave mit eget, hvis jeg skal kunne lave 'X Factor', lød det, da Ekstra Bladet mødte ham efter fredagens finale.

Martin Jensen vil dog gerne sige, at han godt kunne se sig selv i dommerstolen igen næste år.

- Det er ikke den bedste forhandlingsstrategi. Sidste år var jeg meget mere negativ om at komme tilbage, men det har været en fed sæson. Jeg vil sige måske.

Nu skal der igen arbejdes på egne projekter. Foto: Jonas Olufson

Vil gerne holde kontakten

Martin Jensen fortæller også, at han har sagt til sine deltagere, at hvis de har lyst, må de endelig sende deres materiale til ham.

- Jeg skal nok give dem min mest ærlige mening.

Dj'en kan se tilbage på en god sæson, hvor også samarbejdet med de andre meddommere har været godt.

- Det kan godt være, det kan lyde hårdt på dem, der sidder ude i stuen, men det har været rigtig godt mellem os. Det er jo fordi seerne hører det på tredjehånd, vi har haft det fint sammen.

Det er Martin Jensens anden sæson som dommer. I år endte han på en andenplads med deltageren Kári.

Fredag kunne TV 2 også bekræfte, at der kommer en sæson til af programmet til næste år.

Er du nysgerrig på, hvor meget 'X Factor'-dommerne tjener? Bliv meget klogere på deres store lønninger her.