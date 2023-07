Erkender fejl i MeToo-sager på TV 2

Jimmy Maymann, bestyrelsesformand for TV 2, fortryder, at de ikke reagerede hurtigere på sager om MeToo

Da historier om problemer med en sexistisk kultur og krænkelser på TV 2 så dagens lys, burde bestyrelsen have reageret hurtigere.

Det erkender Jimmy Maymann i et nyt interview med Jyllands-Posten.

Her fortæller han blandt andet, at det kom som et chok for dem i bestyrelsen, at der 'eksisterede en syg kultur' på mediet, og at der er ting, han ville ønske, de havde håndteret bedre.

- I begyndelsen kommunikerede jeg klart om, hvordan jeg så på problematikken. Jeg sagde eksempelvis, at jeg ikke havde lyst til at sende min datter i praktik på TV 2, hvis historierne om de seksuelle krænkelser passede. Derfra lod jeg den daglige ledelse tage sig af kommunikationen, men set i bakspejlet burde jeg have skåret igennem i flere sager undervejs, for vi var slet ikke hurtige nok til at undskylde over for ofrene, siger han i interviewet.

Annonce:

Her fortæller bestyrelsesformanden også, at undskyldningen skulle have været givet hurtigere, og at det også var hans ansvar som formand.

Skelsættende tale

I efteråret 2020 satte tv-vært Sofie Lindes tale til Zulu Comedy Galla for alvor gang i debatten om MeToo.

Herefter kom der hurtigt fokus på TV 2.

Det skyldtes, at seks kvindelige ansatte på tv-stationen skrev et åbent støttebrev til Sofie Linde om, at de også havde oplevet krænkende adfærd i mediebranchen - et brev, der blev underskrevet af flere end 1000 kvinder i branchen.

Det fik en række MeToo-sager til at rulle og førte blandt andet til flere afskedigelser af værter på TV 2 efter en advokatundersøgelse - heriblandt Jes Dorph-Petersen.

I dokumentaren 'MeToo: Sexisme Bag skærmen' på discovery+ blev der ligeledes sat fokus på problemerne med en sexistisk kultur på TV 2, og der blev fra flere kanter krævet handling fra TV 2's ledelse.

Annonce:

- Vi er i dag blevet bekendt med dokumentaren og med, hvilke kvinder der medvirker. Vi har erkendt og konstateret, at der er sket et stort ledelsessvigt i TV 2. Det beklager vi og undskylder for, lød det i den forbindelse fra TV 2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

- Jeg noterer mig, at mange af kvinderne i dokumentaren stiller op til interview, fordi de vil være med til at sikre, at fremtidige generationer ikke skal opleve det, de selv har været udsat for. Tak for det. Tak for perspektivet. Og undskyld for det, I har oplevet, lød det videre.