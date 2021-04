Erstatter Melvin Kakooza i DR-program

Når tredje sæson af DR-programmet ruller over skærmen til sommer får livsstilekspert Christine Feldthaus en ny makker. Denne gang skal hun have komikeren Heino Hansen med rundt i Danmark.

Det har Heino Hansen annonceret på sin Instagram-profil, hvor han skriver, at de er gået i gang med at filme den tredje sæson af programmet.

Heino Hansen erstatter Melvin Kakooza, der var med i de to første sæsoner af 'Gæsten og Hesten'.

'Jeg er glad for, at Feldthaus headhuntede mig, hun er fantastisk at arbejde sammen med, skriver den nye medvirkende i programmet Heino Hansen på Instagram, der desuden fortæller, at seerne kan glæde sig til den nye sæson.

Christine Feldthaus virker også til at være begejstret over den nye makker. Til komikerens billede har hun kommenteret:

'Det er et stort JA herfra! Velkommen - glad for at du sagde ja'.

Fokus på at komme ovenpå igen

Det kom som et chok, da Melvin Kakooza i sidste øjeblik måtte trække sig som 'X Factor'-vært på grund en hjernetumor. For en måned siden gav den sjove komiker første gang lyd fra sig på sin egen Instagram-profil, hvor han takkede folk for deres støtte,

'Fra hjertet tak. Mit fokus ligger nu på at komme 100% ovenpå igen, og det glæder jeg mig meget til! Vi ses snart', skrev Melvin Kakooza i opslaget.