Esben Dalgaard om Netflix-succes: - Man bli'r ikke forgyldt

Den danske Netflix-serie 'Kastanjemanden' går for tiden verden rundt og hyldes som 'Nordic Noir', når det er bedst.

Serien er i skrivende stund i top 10 i mere end 50 Netflix-lande, mens den ligger i top 3 i 16.

En af seriens ubestridte hovedpersoner er 45-årige Esben Dalgaard Andersen, som for nylig desværre fik konstateret kræft i udbrud.

Han får med gigantsuccesen dermed lidt tiltrængt opmuntring i hverdagen, mens han forsøger at få has på canceren med immunterapi.

Rig af eventyret bliver han dog på ingen måde. Normalt skulle man således tro, at man som skuespiller vil få rigeligt råd til smør på brødet, hvis man spiller hovedrollen i en populær serie i Netflix-universet.

Det er dog ikke tilfældet, fortæller Esben Dalgaard, som er stolt over at være med i så stor en produktion, men maner til besindighed, når talen falder på økonomien i det hele.

- Det er ikke fordi, at når man laver Netflix, så bliver man vanvittigt forgyldt. Netflix har psykotisk mange produktioner i gang rundt omkring, og dem skal de jo også kunne finansiere.

- Det er ikke sådan, at man står og tænker, at nu er jeg 'good to go' for altid. Det synes jeg ikke. Det kan godt være, der ligger nogle ekstra procenter oveni lønnen, når det er Netlfix, men det er lidt kringlet.

Lønnen upfront

- Kan du forklare det alligevel?

- Der er alle mulige rettighedsting. Herhjemme har vi det, der hedder Filmex, der er et system, som udregner, hvordan man får rettighedspenge for de ting, man har lavet. Når man arbejder med Netflix, er der nogle andre regler, fordi det jo netop er viralt på en anden måde, og tingene ligger på nogle andre flader. Det bliver lavet nogle andre stykker matematik.

- Kan du uddybe?

- Det bliver, som jeg forstår det, udbetalt oveni din løn, så man som skuespiller måske får lidt mere upfront, men til gengæld får man ikke den store pose rettighedspenge senere, fortæller Esben Dalgaard.

- Det er vel også en slags løn, at man kommer ud til så mange mennesker i hele verden. Det giver vel flere roller - og dermed flere penge på kontoen?

- Det er jo det, man egentlig ikke gider at høre, men mellem os er der jo lidt sandhed i det: Gå ud og lav et projekt, som folk godt kan lide – det kommer der i hvert fald ikke noget dårligt ud af.

- Hvordan var det at være med i noget så stort?

- Det var sjovt at prøve. Jeg har været glad for det, og jeg ville gøre det igen anyday.

- Jeg kom hjem fra optagelserne og skulle lave ’Tinka’-julekalender bagefter, og så har jeg også lavet ’Krummerne’. På den måde synes jeg, det er sjovt, at prøve kræfter med forskellige produktionsformer, for der ER forskel på hvilket maskineri, der ligesom kører tingene. Netflix var et kæmpe maskineri med enorme muskler ...

Esben Dalgaard med sin seriekone Iben Dorner, der spiller karakteren Rosa Hartung. Foto: Tine Harden

--------- SPLIT ELEMENT ---------

På den røde løber til 'Kastanjemanden' fortalte skuespiller Esben Dalgaard om, hvordan han har det, efter han er blevet ramt af kræft igen. Esben Dalgaard fortæller om at have fået kræft igen til rød løber for 'Kastanjemanden'