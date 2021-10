Esben Dalgaard: Skulle lære at være i sorg

Nogle skuespillere taber sig eller tager gevaldigt på til en bestemt rolle, fordi dens troværdighed kræver det.

Andre skuespillere følger en bestemt faggruppe i en periode for at få et indblik i deres erhverv, fordi netop den viden skal bruges på filmsettet.

Og så er der dem, der 'skal i praktik' hos en, der kan hjælpe med at fremtvinge bestemte menneskelige følelser.

Det skete for Esben Dalgaard og hans filmkone, Iben Dorner, der sammen spiller det sørgende ægtepar Steen og Rosa Hartung, som har mistet deres datter, i Netflix-megahittet 'Kastanjemanden'.

- Den familie, jeg er en del af i serien, er jo en sorgramt familie. Iben Dorner og jeg har jo mistet et barn, så vi var nødt til at dykke ind i sorgland for at kunne portrættere vores roller korrekt, fortæller Esben Dalgaard og fortsætter:

- Så vi mødtes med nogle mennesker i sorg og specielt en kvinde, som havde mistet et barn, og lavede dermed noget research på den måde.

- Det var den anden side af medaljen. Produktionelt var det fantastisk at være med i 'Kastanjemanden', men det var også følelsesmæssigt lidt voldsomt, fordi vi skulle ind og tage stilling til, hvordan det er at have mistet et barn og kunne gengive det troværdigt på skærmen.

En del af have-scenerne i 'Kastanjemanden' er optaget om sommeren, og derfor måtte en række blade spraymales brune og gule, så det så troværdigt ud. Foto: Netflix

Spraymalede blade i haven

Men skuespillerne var ikke de eneste, der måtte gå til ekstremer for at få alting til at gå op i en højere enhed.

Nogle gange må man således tænke alternativt, hvis den årstid, man har på optagelsestidspunktet af en tv-serie, ikke lige matcher den årstid, den skal forestille at foregå i.

Det var tilfældet for Netflix og SAM Productions, da de skød 'Kastanjemanden' i Danmark.

Serien foregår på den årstid, vi har lige nu i det virkelige liv - en tid, hvor kastanjerne falder fra træerne, og hvor bladene er i alskens grønne, brune og gule nuancer, fordi nogle fortsat står grønne tilbage, nogle falmer, og nogle er visnet.

Men hvordan skaber man det udtryk, hvis man som Netflix skød langt de fleste scener om sommeren? Man hiver spraydåsen frem, fortæller Esben Dalgaard.

- Vi optog jo hen over sommeren 2020, og vi kunne kigge ud på de grønne blade udenfor, men dér, hvor vi ligesom skulle filme udendørscener, da var nogle af bladene pludselig blevet mørkebrune og spraymalet fysisk, så det lignede efterår. Vi stod for eksempel ude i en have, hvor den ene halvdel var grøn, og den anden malet brun – det var lidt sjovt, griner Esben Dalgaard.

Gule og brune blade i baggrunden - malet til lejligheden. Foto: Netflix

