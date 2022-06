Et år efter tragedie: Venter barn igen

For et år siden blev Thomas Bertram, der kendt fra 'Landmand søger kærlighed', og hans kone, Nicoline Bertram, ramt af en ufattelig tragedie, da deres halvandet år gamle datter, Marie, mistede livet i en traktorulykke.

Midt i sorgen kan parret dog nu glæde sig over, at de igen skal være forældre.

Det skriver Se og Hør i denne uges blad. Over for Ekstra Bladet bekræfter parret den glædelige nyhed, at der kommer et barn til familien i august.

- Det glæder vi os rigtig meget til, siger Thomas Bertram til Ekstra Bladet.

Også Nicoline Bertram ser frem til familieforøgelsen, selvom parret stadig sørger over tabet af Marie.

- Hun er jo stadigvæk en del af os, selvom hun ikke er her mere. Nu er det snart et år siden, vi mistede hende, så vi kan godt mærke, at der kommer til at være nogle hårde dage, vi skal igennem nu her, men heldigvis er der jo så noget positivt, vi kan se frem til. Jeg har termin den 6. august, så det bliver dejligt at få noget ny glæde i livet, siger hun.

Kønnet hemmeligt

For Nicoline Bertram har der været en masse forskelligartede følelser i forbindelse med graviditeten, der kommer så kort efter tabet af datteren, og det har blandt andet gjort, at hun har haft et behov for at kende det kommende barns køn.

- Det har været Thomas' ønske, at han helst ville have det som en overraskelse, så det har jeg accepteret. Og jeg har da godt kunnet holde det hemmeligt indtil videre. Uanset hvilket køn det bliver, vil vi begge to være lykkelige. Det vigtigste er, at det er et sundt og raskt barn, siger hun og tilføjer:

- Men det har været vigtigt for mig at vide det, for der er selvfølgelig nogle andre tanker i forbindelse med, at vi mistede Marie. Hvis det bliver en lillesøster, tænker jeg over, om hun så skal have det samme tøj på som Marie, og hvis det bliver en lillebror, så er det nogle andre ting, man skal forholde sig til. Jeg har frygtet, at det ville overvælde mig under selve fødslen, hvis jeg ikke vidste det, så det har været vigtigt for mig at få de følelser bearbejdet inden.

Thomas og Nicoline mødte hinanden i TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed' i 2018, og i 2019 blev de gift med hinanden. Privatfoto

Fra på lørdag går Nicoline Bertram på barsel frem mod fødslen, og selvom det rent mentalt ikke kun har været nemt at blive gravid, har hun fysisk ikke haft de store gener.

- Jeg prøver at passe på mig selv, for jeg kan godt mærke, det er lidt hårdt for bækkenet nu. Men ellers er den eneste forskel fra sidste gang, at jeg havde kvalme de første måneder af denne her graviditet, siger hun.

Thomas og Nicoline Bertram fortalte efter tabet af datteren Marie om den ubeskrivelige sorg og de mange venlige hilsner, de fik i kølvandet på tragedien til Ekstra Bladet. Det kan du læse om her.

